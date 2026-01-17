Serie AGiornata 21 - sabato 17 gennaio 2026Giornata 21 - sab 17 gen
Fine
1 - 0
1 - 0
Cagliari-Juventus 1-0: video, gol e highlights
I bianconeri non riescono a staccare la Roma in classifica, restano a 39 punti, soggetti al sorpasso dei giallorossi. La squadra di Spalletti domina la partita a Cagliari ma senza concretizzare cosa che fa, invece, la formazione di Pisacane che, nella ripresa trova un gran gol con Mazzitelli (su assist di Gaetano). Nel finale la Juve prova a pareggiarla ma Yildiz colpisce il palo dopo una deviazione di Mina. Peri il Cagliari 3 punti preziosi in chiave salvezza