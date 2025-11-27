Bologna-Milan 0-0
Si parte al Dall'Ara
La sfida del Dall'Ara chiude la 23^ giornata del campionato di Serie A. Il Milan affronta il Bologna. Allegri senza Leao e Pulisic. Giocano Nkunku e Loftus Cheek, a destra c'è Athekame. Italiano con Ferguson a centrocampo e Odgaard alle spalle di Castro. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
6' - Intraprendente Rowe che punta Athekame, rientra sul sinistro e calcia, palla oltre la traversa
4' - Prima chance del Bologna dagli sviluppi di un angolo dalla sinistra, Heggem coloisce di testa, palla oltre la traversa
3' - Già Bologna in proiezione offensiva, due attacchi prima dadestra e poi da sinistra, il Milan allontana il pericolo
2' - Partenza aggressiva del Bologna che sulla costruzione del Milan pressa molto alto
Si parte al Dall'Ara
Squadre in campo e inno della Serie A
Tra le squadre contro cui Massimiliano Allegri non ha mai perso da allenatore in Serie A, il Bologna è quella che ha affrontato più volte: in 24 sfide infatti ha registrato 17 vittorie e 7 pareggi.
Il Milan è la squadra che ha effettuato meno cambi in questa Serie A: 82, 27 in meno al Bologna (109) che invece è quella che ne ha adoperati di più nel torneo in corso. Nonostante questo però solo l’Inter (sette) ha segnato più reti rispetto ai rossoneri (sei) da giocatori subentrati dalla panchina in questo campionato – quattro i rossoblù.
"E' stato un episodio sfortunato, ma nel calcio non può andare bene e sono concentrato sul fare bene stasera. Siamo consapevoli che è un momento importante per dare la svolta alla stagione, siamo sicuri dei nostri mezzi e cercheremo di metterli in campo stasera"
Milan e Bologna sono due delle cinque squadre a vantare almeno due giocatori con più di cinque reti segnate in questa Serie A: Christian Pulisic (otto) e Rafael Leão (sette) per i rossoneri e Riccardo Orsolini (sette) e Santiago Castro (sei) per i rossoblù, solo l’Inter sta facendo meglio in questo senso con tre giocatori sopra i cinque centri nel torneo in corso.
"Siamo ancora a metà campionato, mancano tante partite e la squadra ci crede. Abbiamo raggiunto un obiettivo primario passando il turno di Europa League. "Immobile doveva diventare un giocatore importante nel nostro progetto, per far rifiatare Castro e Dallinga. Purtroppo si è fatto male subito e non ha trovato continuità. Holm ultimamente stava trovando meno spazio, si è presentata questa opportunità e abbiamo puntato sulla voglia di Joao Mario"
Il Milan è la squadra che ha fronteggiato più rigori in questa stagione di Serie A (sette), allargando il dato ai Big-5 campionati europei in corso, solo Celta Vigo, Paris FC e Wolfsburg ne hanno concessi di più (tutti e tre otto).
Il Milan è la squadra con la più alta percentuale di reti subite da palla inattiva in questa Serie A: 53%, ossia 9 su 17 sono arrivate dagli sviluppi di questo tipo di situazioni, inclusi tutti gli ultimi tre gol incassati nel torneo in corso (rigore di Lorenzo Pellegrini della Roma, gol di Marc Oliver Kempf del Como e di Pietro Comuzzo della Fiorentina da corner)
Il Bologna è la squadra con la percentuale più alta di reti segnate tra il 31° e il 45° (25%) e tra il 46° e il 60° (28%) nella Serie A in corso. In generale i rossoblù sono la formazione ad aver realizzato più gol nella mezz’ora centrale del match in questo campionato: 17, uno solo in più del Milan secondo in questa speciale classifica
Il Bologna è una delle due formazioni, insieme al Cagliari, a non aver ancora trovato la via della rete nel primo quarto d’ora di gioco in questa Serie A.
In caso di successo, il Milan raggiungerebbe quota 50 punti dopo 23 gare stagionali solo per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A, dopo il 2003/04 (58) e il 1995/96 (50) - in entrambi i casi vinse lo scudetto a fine stagione.
Italiano inserisce a centrocampo Ferguson con Odgaard sulla trequarti alle spalle di Castro e insieme a Orsolini e Rowe. Zortea a destra, Heggem e Casale i centrali
Allegri deve rinunciare a Pulisic, Leao e Saelemaekers. Al loro posto giocano Loftus Cheek, Nkunku e Athekame. A centrocampo torna Fofana con Modric e Rabiot, Bartesaghi a sinistra
Il Milan è, insieme al Bayern Monaco, una delle due squadre imbattute fuori casa nei cinque grandi campionati europei 2025/26.
Prima del 2-1 dello scorso 27 febbraio, il Milan era rimasto imbattuto in ognuna delle 18 sfide precedenti nella massima serie contro i rossoblù al Dall’Ara, vincendone 13; in generale solo contro la Roma (31) i rossoneri hanno vinto più trasferte che contro il Bologna (29) in Serie A.
Solo contro Juventus (80) e Inter (76) il Bologna ha perso più gare di Serie A che contro Il Milan (75); inoltre, quella rossonera è la squadra contro cui i rossoblù hanno subito più gol nella competizione (249).
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano
MILAN (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Nkunku. All. Allegri
Il Milan è rimasto imbattuto in 19 delle ultime 20 sfide contro il Bologna in campionato (15 vittorie, 4 pareggi); l'unico successo degli emiliani nel periodo contro i rossoneri risale al 27 febbraio 2025 (2-1 al Dall'Ara).
La prossima sarà la 156^ sfida in Serie A tra Milan e Bologna; rossoneri vittoriosi in 75 occasioni – solo contro Fiorentina (79) e Roma (81) contano più gare vinte nel torneo – a fronte di 39 successi rossoblù (compreso uno a tavolino nell’ottobre 1939) e 41 pareggi.
Dopo il successo per 1-0 nel match d'andata dello scorso 14 settembre, grazie alla prima e fin qui unica rete di Luka Modric in Serie A, il Milan potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Bologna in campionato per la prima volta dal 2020/21.
Dopo il 2-1 nel confronto più recente al Dall'Ara contro il Milan dello scorso 27 febbraio, il Bologna potrebbe vincere due partite casalinghe di fila contro i rossoneri in Serie A solo per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), la prima dal periodo tra l'ottobre 2000 e il marzo 2002 con Francesco Guidolin allenatore.
Il Bologna ha vinto solo una delle ultime 10 partite di campionato: 3-2 vs Hellas Verona lo scorso 15 gennaio (3 pareggi, 6 sconfitte); nel periodo, ovvero dallo scorso dicembre, nessuna formazione ha perso più match dei felsinei in Serie A (sei, al pari di Lecce e Torino).
Il Bologna ha guadagnato un solo punto nelle ultime cinque partite al Dall'Ara in campionato (1-1 contro il Sassuolo il 28 dicembre), perdendo le due più recenti; i rossoblù non perdono tre match casalinghi di fila in Serie A da quattro anni, ovvero dal periodo tra dicembre 2021 e gennaio 2022 con Sinisa Mihajlovic allenatore.
Il Milan (6 vittorie, 5 pareggi nel 2025/26) è rimasto imbattuto in tutte le prime 11 trasferte stagionali in campionato per la prima volta da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (dal 2004/05); in generale, l'ultima volta che i rossoneri ci erano riusciti risaliva al 2003/04 (8 vittorie, 3 pareggi) - in quel caso vinsero anche la 12ª gara fuori casa.
Bologna e Milan si affronteranno di martedì solo per la seconda volta in Serie A; la prima sfida in questo giorno della settimana risale al 18 dicembre 2018 e il match terminò con un pareggio per 0-0 (Filippo Inzaghi era il tecnico degli emiliani mentre Gennaro Gattuso era alla guida dei lombardi).
Milan (13 e 10) e Bologna (11 e 11) sono le uniche due squadre ad aver sia guadagnato almeno 10 punti da situazione di svantaggio che perso almeno 10 punti dopo essere andate avanti nel punteggio in questa stagione di Serie A
Rafael Leão (in panchina) ha segnato sette gol in 16 presenze in questo campionato ed è a una sola lunghezza dall'eguagliare il bottino di reti della scorsa stagione di Serie A (otto ma in 34 partite). Il portoghese sta vivendo la sua miglior stagione in Serie A per quanto riguarda la media minuti/gol: ha infatti realizzato una rete ogni 153 minuti di media (il suo precedente record è di una marcatura ogni 162 minuti del 2022/23)