"Siamo ancora a metà campionato, mancano tante partite e la squadra ci crede. Abbiamo raggiunto un obiettivo primario passando il turno di Europa League. "Immobile doveva diventare un giocatore importante nel nostro progetto, per far rifiatare Castro e Dallinga. Purtroppo si è fatto male subito e non ha trovato continuità. Holm ultimamente stava trovando meno spazio, si è presentata questa opportunità e abbiamo puntato sulla voglia di Joao Mario"