Il giorno dopo la chiusura del mercato, Igli Tare ha spiegato come mai il Milan abbia deciso di non chiudere per Mateta , l’attaccante del Crystal Palace inseguito durante la sessione invernale anche dalla Juventus e che era ormai a un passo dai rossoneri . “ L’operazione Mateta riguardava il futuro e non il presente: abbiamo cercato di anticiparla, poi abbiamo riscontrato questo problema fisico decidendo di non andare avanti nella trattativa. In futuro si vedrà ”, ha detto il ds del Milan parlando a Dazn prima della partita contro il Bologna. “La squadra finora ha fatto molto bene, Leao ha questo problema nelle ultime settimane. Pulisic ha qualche problemino, ma siamo felici di questa squadra e andiamo avanti senza cercare alibi”.

"Colpi in difesa? Non c'era bisogno"

Tare ha parlato anche del reparto difensivo, in cui l’unico colpo di gennaio è stato il rinnovo di contratto di Maignan: “Il rinnovo di Mike non è stato difficile perché ormai è una bandiera di questa società. Il suo desiderio è sempre stato quello di restare al Milan e ha sempre combattuto per realizzarlo. La società è stata brava dando un segnale per il futuro. Perché abbiamo deciso di non intervenire in difesa? Non c’era la necessità, se ci fosse stato qualcosa da cogliere lo avremmo fatto ma insieme ad Allegri abbiamo deciso di andare avanti con questo gruppo che ci sta dando soddisfazioni”.