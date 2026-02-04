Serie AGiornata 24 - lunedì 9 febbraio 2026Giornata 24 - lun 9 feb
Fine
2 - 1
2 - 1
Atalanta-Cremonese 2-1: risultato e gol
L’Atalanta torna a vincere in campionato, battendo la Cremonese con due reti nei primi 25'. Prima Krstovic, al 13’, con una bella girata dopo un controllo in area. Quindi Zappacosta, che dopo una finta in area trova la conclusione vincente di sinistro. Nel recupero della ripresa gol del nuovo acquisto Thorsby: controllo e bel tiro al volo in area del norvegese ma non basta alla squadra di Nicola. L’Atalanta sale a 39 punti, la Cremonese resta a 23 col Genoa, a +5 sulla Fiorentina terz’ultima