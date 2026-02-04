Massara, ds della Roma, è intervenuto su Sky prima del fischio d'inizio: "Zaragoza è stata un'opportunità che si è presentata a fine mercato, un calciatore forte che ha caratteristiche specifiche che mancavano nel nostro reparto offensivo. Rinnovi contrattuali? Questo è il momento delle riflessioni definitive. Abbiamo sempre avuto rapporto con gli agenti dei rispettivi calciatori, dobbiamo fare il punto e capire se ci sono le basi per una possibile intesa. Tutti i calciatori che sono in scadenza (Dybala, El Shaarawy, Pellegrini e Celik) non sono mai mancati nell'attaccamento e nella professionalità. Per quanto riguarda Totti, è la storia di questo club. Lui e i Friedkin hanno un ottimo rapporto e questo tipo di valutazioni spettano esclusivamente alla società che ha l'obiettivo di fare il meglio della Roma. Sapranno se e quando sarà opportuno partire insieme".