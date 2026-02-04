Roma-Cagliari, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
La Roma ospita il Cagliari nella 24^ giornata del campionato di Serie A, LIVE alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Gasperini schiera un 3-4-3 con il tridente composto da Soulé, Malen e Pellegrini. Pisacane schiera Dossena e Rodriguez in difesa, in attacco ci sono Palestra con Kilicsoy ed Esposito. Presente in tribuna per assistere al match anche Francesco Totti
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-4-3): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulè, Malen, Pellegrini. All. Gasperini
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Adopo, Gaetano, Mazzitelli; Palestra, Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane
in evidenza
I risultati della 24^ giornata di Serie A
- Verona-Pisa 0-0
- Genoa-Napoli 2-3
- Fiorentina-Torino 2-2
- Bologna-Parma 0-1
- Lecce-Udinese 2-1
- Sassuolo-Inter 0-5
- Juventus-Lazio 2-2
- Atalanta-Cremonese 2-1
- Roma-Cagliari, alle 20.45 su Sky
- Milan-Como, mercoledì 18 febbraio alle 20.45
Marco Palestra – che ha esordito in Serie A nella scorsa stagione proprio sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini (nove presenze con l’Atalanta) – è il difensore che vanta il maggior numero di dribbling riusciti in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (35). Inoltre, sempre tra i pari ruolo nei Big-5, il terzino del Cagliari (1G+4A) è uno dei soli due nati dal 2005 in avanti ad aver già preso parte ad almeno cinque reti, assieme a Saël Kumbedi del Wolfsburg (5A).
Angelozzi: "Come facciamo a non riscattare Kilicsoy? Saremmo dei matti"
Anche Guido Angelozzi, ds del Cagliari, è intervenuto su Sky prima del match: "Quando ho visto Pisacane ho pensato che fosse un predestinato, ha una serenità impressionante. Kilicsoy ha un potenziale importante, secondo me farà parlare di sé in Europa. Ha il riscatto a 12 milioni e come fai a non riscattarlo? Saremmo dei matti. E' un giocatore giovane, ha fatto 4 gol alcuni dei quali impressionanti. In settimana ci è venuto a trovare Montella e ha detto che è un giocatore molto interessante. Se continua a fare gol è un calciatore da vendere a 40 milioni".
Massara: "Totti è la storia di questo club"
Massara, ds della Roma, è intervenuto su Sky prima del fischio d'inizio: "Zaragoza è stata un'opportunità che si è presentata a fine mercato, un calciatore forte che ha caratteristiche specifiche che mancavano nel nostro reparto offensivo. Rinnovi contrattuali? Questo è il momento delle riflessioni definitive. Abbiamo sempre avuto rapporto con gli agenti dei rispettivi calciatori, dobbiamo fare il punto e capire se ci sono le basi per una possibile intesa. Tutti i calciatori che sono in scadenza (Dybala, El Shaarawy, Pellegrini e Celik) non sono mai mancati nell'attaccamento e nella professionalità. Per quanto riguarda Totti, è la storia di questo club. Lui e i Friedkin hanno un ottimo rapporto e questo tipo di valutazioni spettano esclusivamente alla società che ha l'obiettivo di fare il meglio della Roma. Sapranno se e quando sarà opportuno partire insieme".
Nelle ultime tre giornate di Serie A, ovvero dal suo esordio nella competizione, Donyell Malen è il giocatore che ha toccato più palloni in area avversaria (25) ed è secondo solo a Nico Paz (20) per conclusioni tentate: ben 15, anche se finora è arrivato un solo gol.
Roma e Cagliari sono rispettivamente la prima e l'ultima squadra in questa Serie A per possessi guadagnati nel terzo centrale di campo: rispettivamente 508 e 323. In generale, i giallorossi sono la formazione che ha recuperato più palloni nel campionato in corso (1141).
N'Dicka: "Sarà una partita tosta, molto intensa"
Evan N'Dicka è intervenuto su Sky Sport prima del match: "Si riparte con un atteggiamento forte, tutti concentrati e poi vediamo che succede - ha dichiarato il difensore giallorosso -. Dobbiamo continuare così a livello difensivo, siamo forti e bisogna continuare ad aiutare la squadra. Il campionato è duro, difficile, non c'è nessuna squadra debole. Oggi sarà una partita tosta, con tanta intensità e dobbiamo rispondere".
Nonostante il ko nell'ultima giornata contro l'Udinese, la Roma ha vinto 14 delle 23 gare di questo campionato e nelle ultime 12 stagioni di Serie A ha fatto meglio solo nel 2016/17, quando i successi allo stesso punto del torneo furono 16 e i giallorossi terminarono con una seconda posizione finale.
Il Cagliari ha ottenuto più di 27 punti dopo le prime 23 gare di campionato solo per la seconda volta nelle ultime 14 stagioni di Serie A (28 finora): la prima volta in questo parziale andando a ritroso risale al 2019/20, 32 punti, in un torneo chiuso in 14ª posizione.
Occhio al recupero: le squadre che hanno guadagnato e perso più punti dal 90'
Le squadre che hanno fatto e perso più punti dal 90' in poi in Serie AVai al contenuto
La Roma non ha trovato la vittoria nelle ultime due partite di campionato (1 pareggio, 1 sconfitta), dopo una serie di tre successi consecutivi; l'ultima volta che non è riuscita a vincere in tre incontri di fila in Serie A è stata nel dicembre 2024 (quattro, tra le gestioni di Ivan Juric e Claudio Ranieri).
Il Cagliari ha vinto le ultime tre partite di campionato, tanti successi quanti nelle 17 precedenti (6 pareggi, 8 sconfitte); l'ultima volta che i rossoblù hanno ottenuto quattro vittorie di fila in Serie A risale a ottobre 2012, con Ivo Pulga in panchina.
Gara affidata a Marcenaro
- Arbitro: Matteo Marcenaro della sezione di Genova
- Assistenti: Passeri e Trinchieri
- IV: Feliciani
- Var: Paterna
- AVar: Di Paolo
Francesco Totti è all'Olimpico
Questa sera in tribuna c'è anche Francesco Totti. Qualche giorno fa, in esclusiva su Sky Sport, Claudio Ranieri aveva aperto a un possibile ritorno dell'ex capitano giallorosso in società: "So che i Friedkin ci stanno pensando".
Ranieri in esclusiva a Sky apre al ritorno di Totti alla RomaVai al contenuto
La Roma ha vinto tutte le ultime quattro partite casalinghe contro il Cagliari in Serie A, senza subire alcuna rete nelle tre più recenti; inoltre, i giallorossi hanno trovato la rete in ben 25 delle ultime 26 gare interne contro i rossoblù in campionato, con l'unica eccezione uno 0-0 il 25 novembre 2013, con Rudi Garcia in panchina.
Il Cagliari ha vinto 1-0 la gara d'andata contro la Roma e può trovare il successo in entrambi gli incontri stagionali contro i giallorossi in Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo esserci riuscito nel 2011/12.
La Roma non ha trovato il successo e non ha trovato la rete in due delle tre più recenti sfide contro il Cagliari in Serie A (1 pareggio, 1 sconfitta), dopo che aveva vinto le quattro precedenti, realizzando una media di 2.75 gol a partita.