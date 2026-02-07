Serie AGiornata 24 - sabato 7 febbraio 2026Giornata 24 - sab 7 feb
2 - 2
Fiorentina-Torino 2-2: video, gol e highlights
Sfuma il successo in rimonta per la Fiorentina che ribalta la gara ma poi subisce il pari del Toro nel recupero. Parte in salita la gara della squadra di Vanoli: al 26' i granata si portano in vantaggio grazie a un gol di Casadei. Nella ripresa la Fiorentina alza il ritmo e in 6' la ribalta: Salomon accorcia le distanze e poi Kean trova la rete del vantaggio. Il Toro ci prova e nel recupero trova il 2-2 con Maripan