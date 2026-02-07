Sfuma il successo in rimonta per la Fiorentina che ribalta la gara ma poi subisce il pari del Toro nel recupero. Parte in salita la gara della squadra di Vanoli: al 26' i granata si portano in vantaggio grazie a un gol di Casadei. Nella ripresa la Fiorentina alza il ritmo e in 6' la ribalta: Salomon accorcia le distanze e poi Kean trova la rete del vantaggio. Il Toro ci prova e nel recupero trova il 2-2 con Maripan

