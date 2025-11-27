Una partita pazzesca dove è successo di tutto con un finale epico per il Napoli: vittoria al 95' su rigore con Hojlund in dieci uomini. Genoa avanti nel primo tempo su rigore assegnato dopo appena 11 secondi. Proprio Hojlund e McTominay ribaltano tutto nel giro di 2', poi lo scozzese si fa male. 2-2 di Colombo nel secondo tempo e rete della vittoria in pieno recupero dopo il rosso a Juan Jesus. Conte sale a quota 49, secondo ko di fila nel recupero per De Rossi

