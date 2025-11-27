Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
FIO-
TOR-
GEN2
NAP3
Serie AGiornata 24 - sabato 7 febbraio 2026Giornata 24 - sab 7 feb
Fine
Genoa
Malinovskyi R. 3' (Rig.)Colombo L. 57'
2 - 3
Napoli
Højlund R. 20', 90' + 5' (Rig.)McTominay S. 21'
Genoa
Malinovskyi R. 3' (Rig.)Colombo L. 57'
2 - 3 Napoli
Højlund R. 20', 90' + 5' (Rig.)McTominay S. 21'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Genoa-Napoli 2-3: video, gol e highlights

Una partita pazzesca dove è successo di tutto con un finale epico per il Napoli: vittoria al 95' su rigore con Hojlund in dieci uomini. Genoa avanti nel primo tempo su rigore assegnato dopo appena 11 secondi. Proprio Hojlund e McTominay ribaltano tutto nel giro di 2', poi lo scozzese si fa male. 2-2 di Colombo nel secondo tempo e rete della vittoria in pieno recupero dopo il rosso a Juan Jesus. Conte sale a quota 49, secondo ko di fila nel recupero per De Rossi

CLASSIFICA - PAGELLE