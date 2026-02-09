Malen trascina la Roma nel posticipo della 24^ giornata di Serie A. I giallorossi hanno battuto 2-0 il Cagliari di Pisacane grazie a una doppietta dell'olandese, che prima ha sbloccato il risultato al 25' con un bel pallonetto e poi ha raddoppiato al 65' con un tocco da posizione ravvicinata. Al 79' traversa di Sulemana con una gran conclusione da fuori. La squadra di Gasperini sale a quota 46 punti e aggancia la Juve al 4° posto, i rossoblù restano a 28

