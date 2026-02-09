Pisa e Milan sono due delle tre squadre, assieme alla Fiorentina, con il maggior numero di rigori trasformati in questa Serie A: cinque (sui sei concessi a entrambe); tuttavia, tutti i cinque gol dal dischetto dei toscani nel torneo in corso sono arrivati in trasferta.
Pisa-Milan, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
In attesa di recuperare il match contro il Como, il Milan si rituffa in campionato e affronta la non semplice trasferta di Pisa. Allegri con Leao e Pulisic in panchina, giocano Loftus Cheek e Nkunku. Torna Tomori. Hiljemark senza Durosinmi, ma c'è Stojilkovic con Moreo e Tramoni. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45
LE FORMAZIONI UFFICIALI
PISA (3-4-3): Nicolas; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo, Stojilkovic, Tramoni. All. Hiljemark
MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Nkunku. All. Allegri
Il Pisa ha una percentuale di realizzazione delle grandi occasioni da gol pari al 24% (ovvero 11 concretizzate sulle 45 totali): record negativo nella Serie A 2025/26.
Il Milan è la squadra che detiene la serie aperta più lunga di gare senza sconfitte (22, ovvero +8 sul Borussia Dortmund) nei Big-5 tornei europei in corso.
Il Pisa è la squadra che non ha segnato per più match interni nei cinque maggiori campionati europei in corso: nove (a sette Real Oviedo e Lecce); inoltre i toscani non sono mai riusciti a realizzare più di una rete in un singolo incontro casalingo di questa Serie A
Il Pisa non ha subito gol nell’ultimo match di campionato contro l’Hellas Verona, dopo avere incassato una media di 2.2 reti nelle precedenti 12 sfide di Serie A; i nerazzurri potrebbero tenere la porta inviolata per due gare di fila per la prima volta in questo torneo, mentre in generale non accade dal dicembre 1990 (contro Torino e Lazio)
Il gagliardetto del Milan
In cinque della sei sfide interne contro il Milan in Serie A, il Pisa non ha mai trovato la via della rete; fa eccezione nel parziale il gol segnato da Luca Cecconi, il 13 settembre 1987, nella sconfitta per 1-3.
La formazione del Pisa in grafica
La formazione del Milan in grafica
Pisa, le scelte di formazione
Un po' a sorpresa Hiljemark lascia in panchia Durosinmi. Gioca Stojilkovic nel tridente con Tramoni e Moreo verosimilmente più arretrato. Loyola è il partner di Aebischer a centrocampo. Gioca Bozhinov in difesa
Milan, le scelte di formazione
Come già anticipato da Allegri in conferenza, Pulisic e Leao vanno in panchina pronti a subentrare. Confermati Nkunku e Loftus Cheek. Rispetto al match con il Bologna torna Tomori, esce De Winter
Statistiche e curiosità
Il Milan è rimasto imbattuto in tutte le 13 sfide di Serie A contro il Pisa (10 vittorie, 3 pareggi): i toscani sono l’avversaria contro cui i rossoneri vantano il maggior numero di precedenti senza mai perdere nella competizione.
A San Siro, Milan-Pisa finì 2-2
Il Pisa ha pareggiato la gara d'andata contro il Milan per 2-2 (prima volta che i toscani hanno segnato più di una rete contro i rossoneri nel massimo campionato) e non è mai rimasto imbattuto in entrambe le sfide stagionali contro questa avversaria in Serie A
Milan, cinque successi in sei trasferte con il Pisa in Serie A
Il Milan ha vinto cinque delle sei trasferte contro il Pisa in Serie A (1 pareggio), tra cui tutte le quattro più recenti; i toscani non hanno mai perso più sfide interne consecutive contro una singola avversaria nel massimo torneo.
Il Pisa ha pareggiato la metà delle gare giocate in questa Serie A
Il Pisa ha pareggiato la metà delle gare giocate in questa Serie A: 12 su 24, a fronte di un successo e 11 sconfitte; solo due squadre hanno terminato in equilibrio più incontri nelle prime 25 giornate nel massimo campionato nelle ultime 10 stagioni, l'Udinese nel 2023/24 (14) e la Juventus nel 2024/25 (13).
Milan a caccia della 23^ gara senza sconfitte in A
In caso evitasse la sconfitta contro il Pisa, il Milan eguaglierebbe la sua terza serie di imbattibilità più lunga in una stagione di Serie A (23 match di fila), registrata tra settembre 1992 e marzo 1993 - nei due gradini più alti del podio ci sono una serie di 24 gare tra dicembre 1950 e maggio 1951 e la serie di 34, lunga tutto il torneo 1991/92.
Pisa, un gol in ciascuna delle ultime due care casalinghe
Il Pisa ha segnato esattamente un gol in ciascuna delle ultime due gare casalinghe di campionato, dopo che aveva realizzato appena un centro nelle prime 10 partite interne di questa Serie A; l'ultima volta che i toscani sono andati a segno in tre incontri domestici di fila nella competizione risale a febbraio 1991 (serie arrivata a cinque), sotto la gestione di Mircea Lucescu
Per il Milan 50 punti in campionato
Sono 50 i punti del Milan in questo campionato: con un successo eguaglierebbe il suo secondo miglior rendimento dopo le prime 24 gare stagionali in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, registrato nel 1995/96 (53 punti) e dietro solo ai 61 punti del 2003/04
Milan squadra con la migliore precisione nei passaggi
Il Milan è la squadra con la miglior precisione nei passaggi in questa Serie A (87.2%), mentre solo l'Hellas Verona (74.5%) ha fatto peggio del Pisa (75.9%) da questo punto vista nel torneo in corso
Durosinmi, un gol e un assist nelle ultime due gare in casa
Con un gol contro l'Atalanta e un assist contro il Sassuolo, Rafiu Durosinmi ha preso parte a una rete in ciascuna delle sue due presenze casalinghe in Serie A e, in aggiunta, a due dei tre centri domestici realizzati dal Pisa in questo campionato. L'ultimo giocatore che ha preso parte ad almeno un gol in ciascuna delle prime tre gare interne nella competizione è stato Olivier Giroud, nell'ottobre 2021
Rabiot ha preso arte a otto gol in questa Serie A
Il giocatore del Milan Adrien Rabiot ha preso parte a otto gol in questa Serie A (quattro reti e quattro assist), sette dei quali in trasferta: nessun centrocampista è stato coinvolto in più centri fuori casa nel torneo in corso (sette anche per Nico Paz)