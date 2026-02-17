Serve professionalizzare gli arbitri come dice Spalletti?

"Non so se serva o meno. Il nostro campionato è bellissimo e queste cose ci saranno sempre. Noi siamo stati capaci però di andare ad analizzare un episodio accaduto nel campionato inglese: ma sono più importanti le questioni tecniche o le decisioni dell'arbitro? Sicuramente non è facile. Penso ci siano tante pressioni perché la qualificazione di un'italiana in Champions è questione di vita o di morte. Ecco perché anche noi dobbiamo restare lucidi e concentrati"