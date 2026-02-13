In attesa del recupero con il Como e della sfida tra Inter e Juve, il Milan accorcia sui nerazzurri grazie alla sofferta vittoria di Pisa. La squadra di Allegri fatica nel primo tempo ma riesce a sbloccarla con Loftus Cheek. Nella ripresa Fullkrug fallisce un rigore, il Pisa prende coraggio e pareggia con Loyola. Nel finale (espulso Rabiot al 92') ci pensa Modric con una gran giocata a regalare il successo per 2-1 ai suoi: 23° risultato utile di fila

