Serie A - Giornata 26 - lunedì 23 febbraio 2026
Bologna-Udinese 1-0: video, gol e highlights
Il Bologna interrompe una striscia di sette gare senza vittorie al Dall'Ara e conquista un importante successo contro l'Udinese. Gara particolarmente equilibrata ma nel secondo tempo un guizzo di Castro determina un calcio di rigore in favore dei rossobluù. Dal dischetto va Bernardeschi che non sbaglia. Il Bologna controlla i tentativi dell'Udinese, vince la gara e torna all'ottavo posto in cassifica