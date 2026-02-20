Prosegue l'ottimo momento della Fiorentina che vince uno scontro salvezza importantissimo. Al Franchi la squadra di Vanoli batte il Pisa e fa un bel balzo verso la salvezza raggiungendo Lecce e Cremonese a quota 24 punti. Decide il match una rete in apertura dell'uomo simbolo della Fiorentina: segna Kean. Il Pisa ci prova ma la squadra di Vanoli difende con attenzione e porta a casa tre punti preziosi

