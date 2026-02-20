Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
BOL0
UDI0
FIO1
PIS0
Serie AGiornata 26 - lunedì 23 febbraio 2026Giornata 26 - lun 23 feb
Fine
Fiorentina
Kean M. 13'
1 - 0
Pisa
Fiorentina
Kean M. 13'
1 - 0 Pisa
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Fiorentina-Pisa 1-0: Kean-gol e balzo verso la salvezza

Prosegue l'ottimo momento della Fiorentina che vince uno scontro salvezza importantissimo. Al Franchi la squadra di Vanoli batte il Pisa e fa un bel balzo verso la salvezza raggiungendo Lecce e Cremonese a quota 24 punti. Decide il match una rete in apertura dell'uomo simbolo della Fiorentina: segna Kean. Il Pisa ci prova ma la squadra di Vanoli difende con attenzione e porta a casa tre punti preziosi

CLASSIFICA