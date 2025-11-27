Offerte Sky
Serie AGiornata 27 - domenica 1 marzo 2026Giornata 27 - dom 1 mar
Fine
Cremonese
0 - 2
Milan
Pavlovic S. 89'Leão R. 90' + 4'
Cremonese0 - 2 Milan
Pavlovic S. 89'Leão R. 90' + 4'
Cremonese-Milan 0-2: video, gol e highlights

Il Milan torna alla vittoria riuscendo a superare la Cremonese solo allo scadere: segnano Pavlovic al 90’ e Leao al 94’. La squadra di Nicola parte bene e va vicina al vantaggio con Bonazzoli e Vardi. Poi Leao spreca una grande occasione davanti ad Audero, che salva tutto su Pulisic e Fofana. Nella ripresa la Cremonese resiste, cadendo solo all’ultimo. A una settimana dal derby, il Milan torna a -10 dall’Inter

