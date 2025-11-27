Il Milan torna alla vittoria riuscendo a superare la Cremonese solo allo scadere: segnano Pavlovic al 90’ e Leao al 94’. La squadra di Nicola parte bene e va vicina al vantaggio con Bonazzoli e Vardi. Poi Leao spreca una grande occasione davanti ad Audero, che salva tutto su Pulisic e Fofana. Nella ripresa la Cremonese resiste, cadendo solo all’ultimo. A una settimana dal derby, il Milan torna a -10 dall’Inter

CLASSIFICA - PAGELLE