Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
TOR-
LAZ-
ROM-
JUV-
CRE0
MIL2
SAS2
ATA1
Serie AGiornata 27 - domenica 1 marzo 2026Giornata 27 - dom 1 mar
Fine
Sassuolo
Koné I. 23'Thorstvedt K. 69'
2 - 1
Atalanta
Musah Y. 88'
Sassuolo
Koné I. 23'Thorstvedt K. 69'
2 - 1 Atalanta
Musah Y. 88'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Sassuolo-Atalanta 2-1, gol di Koné, Thorstvedt e Musah. Nerazzurri ko al Mapei Stadium

Dopo nove gare utili di fila in campionato, la squadra di Palladino incassa la prima sconfitta del 2026 e resta al settimo posto in classifica. Impresa dei neroverdi in dieci uomini dal 16' (rosso diretto a Pinamonti per il fallo su Djimsiti), ma Koné la sblocca. Nella ripresa splendido il raddoppio all'incrocio di Thorstvedt. Muric nega il gol a Krstovic e a Samardzic con l'aiuto del palo, Musah accorcia all'88'. Altro legno di Scalvini nel finale

CLASSIFICA