Serie AGiornata 27 - domenica 1 marzo 2026Giornata 27 - dom 1 mar
Fine
2 - 1
2 - 1
Sassuolo-Atalanta 2-1, gol di Koné, Thorstvedt e Musah. Nerazzurri ko al Mapei Stadium
Dopo nove gare utili di fila in campionato, la squadra di Palladino incassa la prima sconfitta del 2026 e resta al settimo posto in classifica. Impresa dei neroverdi in dieci uomini dal 16' (rosso diretto a Pinamonti per il fallo su Djimsiti), ma Koné la sblocca. Nella ripresa splendido il raddoppio all'incrocio di Thorstvedt. Muric nega il gol a Krstovic e a Samardzic con l'aiuto del palo, Musah accorcia all'88'. Altro legno di Scalvini nel finale