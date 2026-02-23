Anche Antonio Conte ha parlato prima della partita: "Nell'ultimo periodo non abbiamo mai sbagliato l'atteggiamento e anche oggi deve essere quello giusto. Iniziano a mancare poche partite e in queste scriviamo il nostro futuro. Ho cambiato gli esterni perché Mazzocchi e Gutierrez prima dell'Atalanta stavano meglio di Spinazzola e Politano. In questa settimana però li ho visti bene. Anguissa? Bene sia tornato in gruppo anche per la sua autostima e sicurezza; ma non giocano i 'nomi' ma chi mi dà più garanzie, non posso sbagliare nelle scelte perché ci si gioca il futuro"