Verona-Napoli 0-1
Verona-Napoli, il risultato in diretta LIVE
Al Bentegodi il Napoli parte fortissimo e trova il vantaggio dopo 2': cross di Politano respinto dalla difesa e Hojlund di testa la piazza di precisione. Elmas dal limite impegna Montipò, poi di nuovo Hojlund vicinissimo al raddoppio, ma Edmundsson salva sulla linea. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
47' - Vergara riparte dalla sua metacampo con una discesa irresistibile: arrivato alla trequarti Akpa Akpro lo ferma irregolarmente con un fallo tattico
41' - Oyegoke crossa dalla destra in area, morbido: Sarr di testa ci arriva e gira verso la porta ma centrale e debole. Nessun problema per Meret, ma Conte si arrabbia con i suoi che hanno lasciato spazio per il cross
Hojlund vicino al bis, Edmundsson salva sulla linea
37' - Verticalizzazione per Hojlund che detta il passaggio, riceve in area in corsa, salta Montipò allargandosi leggermente sulla sinistra e poi conclude in diagonale verso la porta. Edmundsson salva quasi sulla linea
28' - Possesso palla del Napoli per cercare di "stanare" il Verona. L'Hellas inizia ad alzare il suo pressing e su un'improvvisa verticalizzazione per poco Politano non viene lanciato in porta. Provvidenziale chiusura di Bella-Kotchap
Montipò salva su Elmas
23' - Elmas calcia dal limite, Montipò si distende alla sua sinistra e smanaccia via la palla dall'angolino. Nel cadere si è però fatto male alla spalla, staff medico in campo ma sembra tutto a posto: il portiere del Verona è in grado di proseguire
22' - Harroui carica il destro dalla distanza e calcia: rasoterra che finisce a lato alla sinistra di Meret
18' - Si vede anche il Verona con un'azione costruita bene che porta Bowie al tiro dopo aver ricevuto un cross teso dalla sinistra: conclusione in girata da centroarea che però viene respinta sul nascere
Ci prova Spinazzola
10' - Il Napoli resta in zona d'attacco, chiudendo il Verona nella propria area e lavorando facendo girare il pallone. Alla fine Spinazzola da fuori area cerca di piazzare il destro a giro ma la palla è alta sopra la traversa
Højlund ha segnato nove gol in questa Serie A: eguagliata la sua precedente stagione disputata in A (nove nel 2022/23 con l’Atalanta).
Napoli subito avanti! Sblocca Hojlund
2' - Nemmeno 2' sul cronometro (che segna 1:48) e il Napoli passa con un preciso colpo di testa di Hojlund che da centroarea la piazza di precisione, indirizzandola all'angolino quasi in pallonetto, dopo una respinta della difesa del Verona su cross di Politano dalla destra
Il Verona prima del fischio d'inizio va a salutare i propri tifosi, ringraziandoli per il sostegno. Boato del Bentegodi, che si fa sentire parecchio
Verona e Napoli entrano in campo. Colombo è l'arbitro del match. Montipò e Politano i capitani. A bordocampo il saluto tra Sammarco e Conte
Squadre pronte per l'ingresso in campo
- VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Gagliardini, Akpa-Akpro, Harroui, Bradaric; Bowie, Sarr. All. Sammarco
- NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte
Conte: "Ci si gioca il futuro"
Anche Antonio Conte ha parlato prima della partita: "Nell'ultimo periodo non abbiamo mai sbagliato l'atteggiamento e anche oggi deve essere quello giusto. Iniziano a mancare poche partite e in queste scriviamo il nostro futuro. Ho cambiato gli esterni perché Mazzocchi e Gutierrez prima dell'Atalanta stavano meglio di Spinazzola e Politano. In questa settimana però li ho visti bene. Anguissa? Bene sia tornato in gruppo anche per la sua autostima e sicurezza; ma non giocano i 'nomi' ma chi mi dà più garanzie, non posso sbagliare nelle scelte perché ci si gioca il futuro"
Sammarco: "Gagliardini può dare molto"
Sammarco prima della partita ha parlato così a Dazn: "Mi aspetto molto dall’esperienza di Gagliardini, può dare molto agli altri. Il Napoli gioca formando dei duelli, dobbiamo essere bravi a superare le loro linee e compattarci quando hanno palla loro"
Napoli, le scelte di Conte
Conte non ha recuperato Anguissa, non convocato per prudenza, e ha ancora McTominay out. A centrocampo confermato dunque Elmas accanto a Lobotka, con il ritorno dal 1’ di Politano, oggi capitano, a destra. Sulla corsia opposta c’è Spinazzola. In attacco non si cambia: ancora Alisson-Vergara a sostegno di Hojlund. In porta torna Meret
Verona, le scelte di Sammarco
Sammarco è senza Bernede, infortunato, e gli squalificati Orban e Al Musrati. Rientra invece dalla squalifica Akpa Akpro, titolare a centrocampo con Gagliardini, che torna titolare dopo la frattura costale rimediata contro il Cagliari. In difesa Edmundsson al posto di Valentini, sulla destra si rivede Oyegoke con Bradaric che si sposta a sinistra. In attacco confermata la coppia Sarr-Bowie
La situazione di Verona e Napoli
Il Napoli cerca la vittoria (che manca da due partite) per staccare almeno provvisoriamente la Roma: i giallorossi saranno poi impegnati domani sera nello scontro diretto per l'Europa con la Juventus. Intanto, tra le due "litiganti" si è inserito il Como, che battendo il Lecce ha scavalcato momentaneamente la Juve ed è ora quinto a -2 da Roma e Napoli. Il Verona ultimo in classifica non vince da 11 partite: l'ultimo successo è datato 14 dicembre (contro la Fiorentina), poi 8 sconfitte e 3 pareggi ma tra questi anche il 2-2 proprio contro il Napoli
Dopo il 2-2 nel match d'andata dello scorso 7 gennaio, Hellas Verona e Napoli potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A solo per la terza volta, dopo il 1971/72 e il 1972/73.
Il Napoli è rimasto imbattuto in nove delle ultime 10 sfide contro l'Hellas Verona in Serie A (5 vittorie, 4 pareggi); l'unico successo degli scaligeri nel periodo è arrivato il 18 agosto 2024 al Bentegodi (3-0, in quella che fu la prima partita di Antonio Conte alla guida dei partenopei in campionato).
Dopo il 3-0 nel match casalingo più recente contro il Napoli alla prima giornata dello scorso campionato, l'Hellas Verona potrebbe vincere due gare di fila al Bentegodi contro i partenopei in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1997 e il 2001.
L’Hellas Verona è reduce da due sconfitte di fila e potrebbe perdere tre partite consecutive per la prima volta in uesto campionato; in generale, l'ultima volta risale al periodo tra aprile e maggio scorsi.
Nel 2026, nessuna squadra ha guadagnato meno punti dell'Hellas Verona in Serie A: solo tre in 10 partite (3 pareggi), come la Cremonese. Inoltre, in questo anno solare, gli scaligeri hanno subito ben 21 gol: record negativo al pari del Wolfsburg nei Big-5 campionati europei.
Dopo la sconfitta contro l'Atalanta, il Napoli potrebbe perdere due partite di fila in Serie A per la prima volta sotto la gestione di Antonio Conte; in generale, l'ultima volta in cui i partenopei hanno subito due sconfitte consecutive in campionato risale al dicembre 2023 (contro Inter e Juventus con Walter Mazzarri allenatore).
Il Napoli ha perso nove delle 18 trasferte in questa stagione tra tutte le competizioni (7 vittorie, 2 pareggi) e nelle precedenti 16 stagioni solo una volta ha registrato almeno 10 sconfitte: 11 nel 2014/15, ma in 28 gare fuori casa.
L'Hellas Verona è sia la squadra che ha segnato meno gol (sei) nei secondi tempi, sia quella che ha subito più reti (26) nelle seconde frazioni di gioco in questa stagione di Serie A.
Daniel Mosquera, ancora a secco di gol in 18 partite di questo campionato, ha realizzato cinque reti in Serie A, tutte da subentrato, inclusa una doppietta nel suo primo match nel torneo il 18 agosto 2024 contro il Napoli. Prima del colombiano, l’ultimo giocatore dell’Hellas Verona che aveva realizzato una marcatura multipla all’esordio con gli scaligeri in Serie A era stato Luca Toni contro il Milan, il 24 agosto 2013 (doppietta anche in quel caso).
Matteo Politano ha preso parte a sei gol contro l'Hellas Verona in Serie A (due reti e quattro assist): solo contro il Milan ha partecipato a più marcature (sette) nel torneo (a quota sei altre quattro squadre); tuttavia, tra i calciatori che non hanno ancora segnato in questo campionato, solo Jesús Rodríguez ha tentato più conclusioni (37) di Politano (34).