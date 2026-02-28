Serie AGiornata 27 - sabato 28 febbraio 2026Giornata 27 - sab 28 feb
3 - 1
Como-Lecce 3-1: vittoria in rimonta, primo gol in A di Jesus Rodriguez
Prosegue la corsa del Como, tra le candidate per un posto in Europa. Con un'altra prova di forza la squadra di Fabregas batte in rimonta il Lecce: dopo la rete iniziale di Coulibaly, arriva il pareggio immediato di Douvikas su assist di Jesus Rodriguez che poi la ribalta trovando il suo primo gol in A; prima dell'intervallo il tris di Kempf. Nel finale si rivede in campo Diao. Il Lecce non riesce a uscire dalla zona retrocessione