Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
VER-
NAP-
INT-
GEN-
COM3
LEC1
Serie AGiornata 27 - sabato 28 febbraio 2026Giornata 27 - sab 28 feb
Fine
Como
Douvikas T. 18'Rodríguez J. 36'Kempf M. 44'
3 - 1
Lecce
Lassana Coulibaly 13'
Como
Douvikas T. 18'Rodríguez J. 36'Kempf M. 44'
3 - 1 Lecce
Lassana Coulibaly 13'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Como-Lecce 3-1: vittoria in rimonta, primo gol in A di Jesus Rodriguez

Prosegue la corsa del Como, tra le candidate per un posto in Europa. Con un'altra prova di forza la squadra di Fabregas batte in rimonta il Lecce: dopo la rete iniziale di Coulibaly, arriva il pareggio immediato di Douvikas su assist di Jesus Rodriguez che poi la ribalta trovando il suo primo gol in A; prima dell'intervallo il tris di Kempf. Nel finale si rivede in campo Diao. Il Lecce non riesce a uscire dalla zona retrocessione

CLASSIFICA