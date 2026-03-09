Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Serie AGiornata 28 - lunedì 9 marzo 2026Giornata 28 - lun 9 mar
Fine
Lazio
Maldini D. 2'Marusic A. 90' + 2'
2 - 1
Sassuolo
Laurienté A. 35'
Lazio
Maldini D. 2'Marusic A. 90' + 2'
2 - 1 Sassuolo
Laurienté A. 35'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Lazio-Sassuolo 2-1: video, gol e highlights

Torna alla vittoria la Lazio di Sarri che batte sul filo di lana il Sassuolo grazie a una rete nel recupero segnata da Marusic. Match subito in salita per gli uomini di Grosso che subiscono gol dopo nemmeno 2' da Maldini. Il Sassuolo non demorde e a 10' dal break trova il pari con Laurienté. Il secondo tempo della Lazio è di spessore e votato all'attacco. Squadra di Sarri premiata nel recupero: ora è decima

CLASSIFICA - PAGELLE