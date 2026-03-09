Serie AGiornata 28 - lunedì 9 marzo 2026Giornata 28 - lun 9 mar
Fine
2 - 1
2 - 1
Lazio-Sassuolo 2-1: video, gol e highlights
Torna alla vittoria la Lazio di Sarri che batte sul filo di lana il Sassuolo grazie a una rete nel recupero segnata da Marusic. Match subito in salita per gli uomini di Grosso che subiscono gol dopo nemmeno 2' da Maldini. Il Sassuolo non demorde e a 10' dal break trova il pari con Laurienté. Il secondo tempo della Lazio è di spessore e votato all'attacco. Squadra di Sarri premiata nel recupero: ora è decima