Quindici gol in Serie A non sono pochi per un difensore, quello segnato al Sassuolo certamente è uno dei più importanti: è Marusic l'MVP della sfida dell'Olimpico. Molto bene Gila, oltre la sufficienza la prestazione (con gol) di Maldini, ma è Cancellieri che dà la spinta alla squadra di Sarri nella ripresa. Se Grosso recrimina sull'uscita imprecisa di Muric, può consolarsi con la buona prova di Laurienté. Tutti i voti di Dario Massara

