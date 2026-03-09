Offerte Sky
Lazio-Sassuolo 2-1, le pagelle della partita di Serie A

I VOTI

Quindici gol in Serie A non sono pochi per un difensore, quello segnato al Sassuolo certamente è uno dei più importanti: è Marusic l'MVP della sfida dell'Olimpico. Molto bene Gila, oltre la sufficienza la prestazione (con gol) di Maldini, ma è Cancellieri che dà la spinta alla squadra di Sarri nella ripresa. Se Grosso recrimina sull'uscita imprecisa di Muric, può consolarsi con la buona prova di Laurienté. Tutti i voti di Dario Massara

HIGHLIGHTSCLASSIFICA

Pagelle
Lazio
Edoardo Motta
voto 6
Edoardo Motta
mvp
Lazio
Adam Marusic
voto 7
Adam Marusic
Lazio
Mario Gila
voto 7
Mario Gila
Lazio
Alessio Romagnoli
voto 6
Alessio Romagnoli
Lazio
Nuno Tavares
voto 6
Nuno Tavares
Lazio
Fisayo Dele-Bashiru
voto 6
Fisayo Dele-Bashiru
Lazio
Danilo Cataldi
voto 5.5
Danilo Cataldi
Lazio
Kenneth Taylor
voto 6
Kenneth Taylor
Lazio
Gustav Isaksen
voto 5.5
Gustav Isaksen
Lazio
Daniel Maldini
voto 6.5
Daniel Maldini
Lazio
Mattia Zaccagni
voto 6
Mattia Zaccagni
Sassuolo
Arijanet Muric
voto 5
Arijanet Muric
Sassuolo
Woyo Coulibaly
voto 6
Woyo Coulibaly
Sassuolo
Jay Idzes
voto 6
Jay Idzes
Sassuolo
Tarik Muharemovic
voto 6
Tarik Muharemovic
Sassuolo
Ulisses Garcia
voto 5.5
Ulisses Garcia
Sassuolo
Ismaël Koné
voto 5.5
Ismaël Koné
Sassuolo
Luca Lipani
voto 5.5
Luca Lipani
Sassuolo
Kristian Thorstvedt
voto 6
Kristian Thorstvedt
Sassuolo
Domenico Berardi
voto 6
Domenico Berardi
Sassuolo
M'Bala Nzola
voto 5
M'Bala Nzola
Sassuolo
Armand Laurienté
voto 6.5
Armand Laurienté
I subentrati
S.V.
5.5
4.5
6
5.5
All. Grosso 5.5

CALCIO: SCELTI PER TE