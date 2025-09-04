Fiorentina-Napoli, il risultato in diretta LIVE
Il sabato della 3^ giornata di Serie A si chiude con un'altra sfida prestigiosa tra Fiorentina e Napoli. Pioli sceglie Dzeko dal 1' in coppia con Kean, a centrocampo c'è Sohm. Conte schiera dall'inizio Milinkovic al posto di Meret infortunato e Hojlund al centro dell'attacco. In campo anche Buongiorno. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
Calcio di rigore confermato, posizione regolare di Di Lorenzo confermata
Si sta controllando la posizione di partenza di Di Lorenzo
3' - Calcio di rigore per il Napoli: fallo su Anguissa
Azione di Di Lorenzo con conclusione da due passi, De Gea respinge poi Anguissa anticipa Comuzzo che lo colpisce in maniera evidente
1' - Parte subito forte il Napoli con Politano che mette in mezzo un pallone che la difesa della Fiorentina libera
Fiorentina-Napoli 0-0
Si parte al Franchi, è iniziata Fiorentina-Napoli
Squadre in campo, a breve l'inizio della sfida del Franchi tra Fiorentina e Napoli
Le squadre sono nnel tunnel in attesa di entrare in campo
Il Napoli è la squadra che conta più sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o con un tocco in area in questa Serie A (nove).
Il Napoli è l’unica squadra in Serie A ad aver già mandato a segno tre centrocampisti in questo campionato e in generale nei big-5 tornei europei in corso nessuna ha fatto meglio.
Oriali: "Hojlund dal 1'? Una scelta di Conte"
"Hojlund? E' una scelta che ha fatto il tecnico. Il ragazzo si è integrato subito e in questo momento è stato preferito a Lucca. Si è lavorato sul mercato per sopperire a tutti gli impegni. Siamo pronti e speriamo che anche gli infortunati siano disponibili al più presto. Ci teniamo a fare bene, in campo nazionale e internazionale".
Pioli: "Dobbiamo essere squadra con e senza palla"
"Ritrovare i nostri tifosi è importante. Lo stadio è un po' così così, ma c'è tanta passione e speriemo di essere all'altezza. Conte ha tanti giocatori forti e ha una settimana con anche la Champions. Ci aspettavamo questo assetto, poi con Hojlund o Lucca non cambia tanto. Dobbiamo essere squadra con e senza palla, essendo propositivi e anche molto attenti".
Il 50% delle conclusioni della Fiorentina in questo campionato è arrivato da fuori area (10/20), soltanto Parma (53%) e Hellas Verona (53%) hanno registrato finora una percentuale superiore.
Tre delle ultime sei reti subite dalla Fiorentina in Serie A sono arrivate di testa, inclusa l’unica concessa in questo campionato, quella di Sebastiano Luperto dopo 93 minuti e 19 secondi nella prima giornata.
La Fiorentina ha segnato un solo gol a fronte di un valore di Expected Goals registrato pari a 2.72; il divario a sfavore di 1.72 è il secondo più ampio di questo torneo, inferiore solo a quello del Torino (1.96).
Considerando giocatori titolari e subentrati, il Napoli è la squadra con l’età media più alta di questo campionato: 29 anni e 125 giorni
Il Napoli ha subito un solo gol nelle ultime sei trasferte in Serie A, di cui nessuno nelle quattro più recenti; i partenopei non registrano una striscia più lunga di gare esterne con annessi clean sheet dal periodo tra gennaio e marzo 2023 (sei).
La formazione del Napoli in grafica
Il Napoli potrebbe inoltre non subire alcun gol in tutte le sue prime tre partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 1989/90 con Alberto Bigon alla guida.
Milinkovic Savic gioca al posto di Meret che ha accusato un problema muscolare
Il Napoli ha registrato ben otto clean sheet nelle ultime nove partite di campionato, senza subire gol in tutte le ultime quattro; i partenopei potrebbero mantenere la porta inviolata in cinque match consecutivi in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio 2019 con Carlo Ancelotti allenatore.
La Fiorentina ha segnato una sola rete finora in questo campionato e l’ultima volta che la Viola ha realizzato non più di un gol dopo le prime tre gare stagionali in Serie A risale al 2014/15, nella gestione Vincenzo Montella.
Juventus-Inter 4-3, gol e highlights
Sette gol, due fratelli a segno e la rete decisiva al 91': un altro derby d'Italia spettacolare dopo il 4-4 dell'anno scorso. Lo vince la squadra di Tudor che resta a punteggio pieno e va a +6 sui nerazzurri. Al 14' la sblocca Kelly, rimedia Calhanoglu da fuori area. Bianconeri ancora avanti con Yildiz: gran gol dalla distanza. La riprende nuovamente Calhanoglu con la doppietta. Nel finale il botta e risposta di testa tra Marcus e Khephren Thuram, ma decide la maglia di Adzic
Il derby d'Italia è della Juve: Inter battuta 4-3Vai al contenuto
Fiorentina e Napoli contano due precedenti al Franchi disputati nel 3° turno di campionato in Serie A, entrambi terminati 0-0, il 30 settembre 1979 e il 28 agosto 2022.
La formazione della Fiorentina in grafica
La Fiorentina ha perso per 0-3 l’ultima gara casalinga contro il Napoli in campionato (lo scorso 4 gennaio) e potrebbe restare senza segnare per due match di fila al Franchi contro i partenopei in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1990 e il 1991.
Fiorentina, le scelte di formazione
Pioli schiera Dzeko dal 1' come partner di Kean. In difesa c'è Pongracic con Comuzzo e Ranieri. A centrocampo gioca Sohm, Mandragora anche dal 1'
Napoli, le scelte di formazione
Conte manda a sorpresa in campo l'ultimo arrivato Hojlund. In porta non c'è Meret ma Milinkovic-Savic. Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay davanti a Lobotka a protezione della difesa
La Fiorentina ha vinto solo due delle ultime 10 partite di campionato contro il Napoli, a fronte di due pareggi e sei sconfitte – successi arrivati il 10 aprile 2022 (3-2) e l’8 ottobre 2023 (3-1).
Fiorentina e Napoli si sono sfidati 150 volte in Serie A: leggermente in vantaggio la Viola, a fronte di 55 successi contro i 54 partenopei, 41 invece i pareggi.
Le formazioni ufficiali
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Mandragora, Gosens; Dzeko, Kean. All. Pioli
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte
Statistiche e curiosità
La Fiorentina ha vinto solo due delle ultime 10 partite di campionato contro il Napoli, a fronte di due pareggi e sei sconfitte – successi arrivati il 10 aprile 2022 (3-2) e l’8 ottobre 2023 (3-1).
Napoli imbattuto nelle ultime sette trasferte contro la Fiorentina
Il Napoli è rimasto imbattuto in tutte le ultime sette trasferte di Serie A contro la Fiorentina (4 vittorie, 3 pareggi) e in generale nelle più recenti 16 gare esterne contro la Viola in campionato ha perso solo una volta (8 vittorie, 7 pareggi): 0-3 il 29 aprile 2018, tripletta di Giovanni Simeone.
Napoli, 54 vittorie contro la Fiorentina in Serie A
Il Napoli ha ottenuto 54 successi in Serie A contro la Fiorentina, contro nessuna avversaria ne conta di più (54 anche contro la Lazio); dall’altra parte, la Viola ha battuto in 55 occasioni i partenopei in Serie A e solo contro il Bologna (58) vanta più vittorie nella competizione
Fiorentina, due pareggi di fila nelle prime due
La Fiorentina ha aperto il campionato con due pareggi consecutivi e ora potrebbe eguagliare un suo primato storico: solo due volte, nel 1936/37 (tra cui una sfida proprio contro il Napoli) e nel 2024/25, la Viola ha pareggiato tutte e tre le prime partite di una stagione di Serie A.
Napoli, sei vittorie su sette dopo la sosta per le nazionali
Il Napoli ha vinto ben sei delle ultime sette gare di Serie A disputate dopo la sosta per le Nazionali – l’unica eccezione in questa serie è un 0-3 contro l’Atalanta datato 30 marzo 2024.
Fiorentina, sette vittorie nelle ultime nove in casa
La Fiorentina ha vinto ben sette delle ultime nove gare casalinghe in Serie A, trovando nel parziale appena un pareggio (0-0 contro il Parma ad aprile) e una sconfitta (0-2 contro il Como a febbraio).
Nessuna squadra ha concesso meno tocchi in area rispetto al Napoli
Nessuna squadra ha concesso meno tocchi in area di rigore rispetto al Napoli nel corso delle prime due giornate di questa Serie A: 18, come la Roma – infatti, quella partenopea è la formazione che ha subito meno tiri dall’interno della propria area, appena sei.
Fiorentina, nessun tiro in seguito a recupero offensivo
La Fiorentina è, insieme al Lecce, una delle uniche due squadre che non hanno effettuato neanche un tiro in seguito a un recupero offensivo nelle prime due giornate di questa Serie A – dall’altra parte, il Napoli è, insieme all’Atalanta, una delle due formazioni che non hanno subito alcuna conclusione finora da queste situazioni di gioco.
Politano, quattro gol contro la Fiorentina
L’attaccante del Napoli Matteo Politano ha realizzato quattro gol contro la Fiorentina in Serie A, solo contro Milan (sei) e Genoa (cinque) ha segnato di più nel massimo campionato. Già autore di un assist in questo torneo, questa può essere la sua 11^ stagione di Serie A consecutiva in cui trova almeno un gol e almeno un passaggio vincente - gli unici due giocatori insieme a lui ad esserci riusciti in tutte le 10 precedenti sono Piotr Zielinski e Paulo Dybala.
Napoli, squadra contro cui Kean ha giocato più minuti senza segnare
Il Napoli è la squadra contro cui Moise Kean ha giocato più minuti in Serie A senza riuscire a segnare (302); tuttavia, l’attaccante della Fiorentina è quello che ha realizzato più gol in casa dall’inizio della scorsa stagione nel massimo campionato italiano (13).