Serie AGiornata 3 - domenica 14 settembre 2025Giornata 3 - dom 14 set
Fine
1 - 0
1 - 0
Milan-Bologna 1-0: video, gol e highlights
Secondo successo di fila per i rossoneri che battono 1-0 il Bologna, a secco di gol e punti in trasferta. La rete della vittoria arriva all'ora di gioco, con la prima gioia italiana di Modric che, col destro, trafigge Skorupski. Per la squadra di Allegri (espulso per proteste) anche quattro pali colpiti e l'infortunio di Maignan, mentre gli emiliani non riescono a incidere in attacco