Allegri espulso in Milan-Bologna: cosa è successo e il rigore non dato
Allegri è stato espulso per proteste nel finale di Milan-Bologna. Il motivo? Un rigore prima concesso e poi revocato ai rossoneri (intervento di Freuler su Nkunku giudicato non falloso da Marcenaro dopo una revisione al Var), con le conseguenti proteste dell'allenatore nei confronti del quarto uomo Rapuano. "La giacca mi ha salvato", ha poi detto Allegri nel post partita. La ricostruzione di quanto accaduto negli ultimi minuti a San Siro
- Milan-Bologna è finita con un'espulsione per Max Allegri. Accade tutto a pochi minuti dalla fine. L'arbitro Marcenaro concede inizialmente un calcio di rigore ai rossoneri, per un contatto in area tra Nkunku (rialzatosi dopo un primo contatto con Lucumì) e Freuler
- Richiamato al Var, Marcenaro decide di cancellare il rigore. "Il numero 8 del Bologna non commette alcun fallo" la decisione annunciata al pubblico dal direttore di gara
- Da qui scattano le proteste di Allegri, con un acceso confronto con il quarto uomo. Proprio il IV ufficiale (Antonio Rapuano) richiama l'attenzione dell'arbitro per sanzionare l'allenatore del Milan, che intanto aveva già fatto volare la sua giacca
- Marcenaro estrae il cartellino rosso nei confronti di Allegri
- Prima di uscire dal campo, Allegri si riavvicina al quarto uomo e urla più volte "bravo, bravo"
- Allegri è stato poi accompagnato verso il tunnel dal team manager del Milan, Alberto Marangon
- Vista l'espulsione, Allegri non siederà in panchina contro l'Udinese, match in programma sabato 20 settembre, ore 20.45. L'ufficialità arriverà martedì, quando verrà diramato il comunicato con le decisioni del giudice sportivo
- Allegri aveva già ricevuto un rosso da Matteo Marcenaro. Il precedente risale all'11 settembre 2022, in Juventus-Salernitana 2-2. L'allenatore venne espulso per proteste dopo il discusso gol annullato a Milik;
- Per Allegri una giornata di squalifica e 15.000 euro di multa "per avere, al 50° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose, abbandonando successivamente il recinto di giuoco dopo aver espresso offese generiche verso la classe arbitrale"
- Nel post partita, Allegri ha minimizzato l'accaduto: "C'è stato l'episodio del rigore e in quel momento ho avuto da ridire col quarto uomo - ha spiegato a Dazn - Niente di che, per fortuna la giacca mi ha salvato". E in conferenza stampa ha aggiunto: "Non mi sono fatto idee, non ho rivisto niente. Se Fabbri al Var ha deciso che il rigore non c'era, era giusto annullarlo".