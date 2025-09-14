Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Allegri espulso in Milan-Bologna: cosa è successo e il rigore non dato

la ricostruzione fotogallery
9 foto

Allegri è stato espulso per proteste nel finale di Milan-Bologna. Il motivo? Un rigore prima concesso e poi revocato ai rossoneri (intervento di Freuler su Nkunku giudicato non falloso da Marcenaro dopo una revisione al Var), con le conseguenti proteste dell'allenatore nei confronti del quarto uomo Rapuano. "La giacca mi ha salvato", ha poi detto Allegri nel post partita. La ricostruzione di quanto accaduto negli ultimi minuti a San Siro

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

ALTRE FOTOGALLERY

Non solo Schick: gli ultimi rinnovi in Europa

Calciomercato

Rinnovi ufficiali in Europa: Patrik Schick prolunga col Bayer Leverkusen fino al 2030 dopo una...

73 foto

Europa League: sorteggiati accoppiamenti playoff

Europa League

Nell'Europa League 2025/26 sono stati sorteggiati gli accoppiamenti in vista dei...

22 foto

Champions, sorteggiati gli accoppiamenti playoff

Champions League

La Champions League 2025/26 prende forma: sono stati sorteggiati oggi gli accoppiamenti in vista...

39 foto

Cessioni record dell'Ajax: Hato al 5° posto

CLASSIFICA

Con la vendita di Hato al Chelsea, l’Ajax conferma la sua abilità nello scoprire (o crescere)...

20 foto

La top 11 più preziosa in Arabia: ben 7 ex Serie A

Calciomercato

Ancora protagonista sul mercato, l'Arabia Saudita continua ad accogliere nuovi big a suon di...

12 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Allegri: "L'espulsione? La giacca mi ha salvato"

    milan

    L'allenatore rossonero ha commentato il successo sul Bologna: "Era importante vincere in casa e...

    Maignan costretto al cambio, problema al polpaccio

    milan

    Mike Maignan chiude in anticipo il match contro il Bologna. Il portiere francese si è fermato al...

    Dove vedere Milan-Bologna

    guida tv

    La partita tra Milan e Bologna si gioca domenica 14 settembre alle 20.45 e sarà in diretta sulla...