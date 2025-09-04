Un gol di Simeone decide la partita dell'Olimpico: è la prima sconfitta dell'era Gasperini e la prima vittoria in A del Toro di Baroni. Svilar decisivo nel salvare un paio di volte lo 0-2, Roma pericolosa soltanto nel maxi recupero, ma senza trovare la via del pari. Dybala titolare e poi tolto all'intervallo (per un piccolo problema fisico, ha detto Gasp). E tra una settimana per la Roma c'è il derby con la Lazio

