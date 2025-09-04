Serie AGiornata 3 - domenica 14 settembre 2025Giornata 3 - dom 14 set
Fine
0 - 1
0 - 1
Roma-Torino 0-1: video, gol e highlights
Un gol di Simeone decide la partita dell'Olimpico: è la prima sconfitta dell'era Gasperini e la prima vittoria in A del Toro di Baroni. Svilar decisivo nel salvare un paio di volte lo 0-2, Roma pericolosa soltanto nel maxi recupero, ma senza trovare la via del pari. Dybala titolare e poi tolto all'intervallo (per un piccolo problema fisico, ha detto Gasp). E tra una settimana per la Roma c'è il derby con la Lazio
