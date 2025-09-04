Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
PIS0
UDI1
ATA1
LEC0
SAS-
LAZ-
MIL-
BOL-
ROM0
TOR1
Serie AGiornata 3 - domenica 14 settembre 2025Giornata 3 - dom 14 set
Fine
Roma
0 - 1
Torino
Simeone G. 59'
Roma0 - 1 Torino
Simeone G. 59'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Roma-Torino 0-1: video, gol e highlights

Un gol di Simeone decide la partita dell'Olimpico: è la prima sconfitta dell'era Gasperini e la prima vittoria in A del Toro di Baroni. Svilar decisivo nel salvare un paio di volte lo 0-2, Roma pericolosa soltanto nel maxi recupero, ma senza trovare la via del pari. Dybala titolare e poi tolto all'intervallo (per un piccolo problema fisico, ha detto Gasp). E tra una settimana per la Roma c'è il derby con la Lazio

RISENTIMENTO PER DYBALA, GASP: "NON SEMBRA GRAVE" - CLASSIFICA - PAGELLE