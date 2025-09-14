Risentimento per Dybala, Gasp: "Non sembra grave"

Dybala out all'intervallo di Roma-Toro per un risentimento muscolare, patito calciando una punizione a fine primo tempo. A confermarlo è stato lo stesso Gasperini dopo la partita, chiarendo i dubbi sulla sostituzone, se per scelta tecnica o forzata: "Dybala avuto un piccolo problema fisico e ha dovuto fermarsi. L'entità non sembra importante, non credo sia grave, speriamo di ragionare in termini di giorni". La data cerchiata in rosso sul calendario, ovviamente, è quella di domenica prossima quando alle 12.30 ci sarà il derby con la Lazio.

Titolare per la prima volta in stagione

E dire che Dybala era partito titolare nel tridente leggero con El Aynaoui (anche lui uscito all'intervallo) e Soulé. Poi lo stop, forzato: "Dybala ha fatto bene nel primo tempo - ha analizzato Gasperini parlando della sua prestazione a Dazn - lui e Soulé sono stati attivi, ha fatto bene sia largo che come punta centrale, è un peccato che si sia fermato, ma sicuramente può giocare ovunque. La sua assenza pesa per noi, ma speriamo non ci sia nulla di importante".