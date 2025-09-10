Sassuolo-Lazio, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Due sconfitte nelle prime due giornate di campionato e la necessità di sbloccare la classifica per il Sassuolo che al Mapei affronta un avversario difficile come la Lazio. Sarri sceglie Rovella e non Cataldi, confermato Dele Bashiru. Grosso preferisce Matic a Lipani nel centrocampo neroverde. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
LAZIO (4-3-3): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri
Romagnoli: "Siamo consapevoli di essere forti"
"Tutte le partite dobbiamo affrontarle bene: siamo consapevoli di essere una squadra forte e di far vedere cosa sappiamo fare. Noi non siamo quelli di Como e siamo stati bravi con il Verona: bisogna però continuare così anche perché il Sassuolo è una buona squadra e davanti ha qualità".
Armand Laurienté ha realizzato otto delle sue 12 reti in Serie A proprio al MAPEI Stadium, incluse le ultime tre nella competizione; in particolare, solo contro il Napoli (tre), il francese ha disputato più incontri interni senza segnare che contro i biancocelesti (due) nella competizione.
La Lazio è la squadra che ha compiuto più intercetti nelle prime due giornate della Serie A 2025/26 (25) almeno sei più di qualsiasi altra. Dall’altra parte, il Sassuolo (91) è una delle cinque squadre, con Roma (116), Pisa, Bologna (98 entrambe) e Juventus (93) che conta più di 90 recuperi in questo torneo.
Il Sassuolo ha realizzato ben 22 gol con giocatori entrati a gara in corso nello scorsa stagione regolare di Serie BKT; tra le squadre dei maggiori cinque tornei europei e relative seconde divisioni 2024/25, solo l’Atletico Madrid (23) ne ha segnati di più con calciatori subentrati dei neroverdi
Sassuolo (12.5% come l’Udinese) e Lazio (14.8%) sono due delle cinque squadre, con Inter (16.7%) e Cremonese (33.3%) con la miglior percentuale realizzativa nelle prime due giornate della Serie A 2025/26. In particolare, la formazione neroverde è con Udinese e Hellas Verona solo una delle tre ad aver realizzato il 100% delle chiare occasioni avute in questo torneo (due su due per gli emiliani).
Dal 2014/15 in avanti le squadre di Maurizio Sarri hanno segnato almeno quattro gol in 33 partite di Serie A, la più recente contro l'Hellas Verona nell'ultima giornata, solo le formazioni di Gian Piero Gasperini (53) e Simone Inzaghi (51) hanno fatto meglio nel periodo.
La Lazio ha realizzato 19 reti in 11 sfide contro il Sassuolo al MAPEI Stadium in Serie A, con una media di 1.7 gol a partita. Tra le squadre affrontate almeno 10 volte in trasferta nel massimo campionato, quella neroverde è l’avversaria contro cui i biancocelesti vantano la miglior media realizzativa fuori casa (1.7 gol a gara).
Il punteggio più frequente nelle sfide di Serie A tra Sassuolo e Lazio è il successo per 2-1 a favore dei biancocelesti, verificatosi in cinque occasioni, l’ultima delle quali, il 2 aprile 2022 all’Olimpico (reti di Manuel Lazzari e Sergej Milinkovic-Savic per i capitolini e di Hamed Traorè per gli emiliani).
Dopo l’1-1 del 26 maggio 2024 all’Olimpico, Lazio e Sassuolo potrebbero parereggiare due gare di fila in Serie A solo per la seconda volta dopo i due segni “X” consecutivi registrati tra novembre 2018 e aprile 2019.
Nelle ultime cinque sfide di campionato contro la Lazio, il Sassuolo ha guadagnato appena un punto, grazie al pareggio 1-1 nel confronto più recente del 26 maggio 2024, siglato dai gol di Mattia Zaccagni e Mattia Viti. Dal 2022 in poi, solo contro il Napoli (sei partite perse) i neroverdi hanno subito più sconfitte tra Serie A e Serie B.
Sassuolo, le scelte di formazione
Grosso preferisce Matic al Lipani in mezzo al campo. Solito trio offensivo con Berardi, Pinamonti e Laurentié. In difesa Walukiewicz e Muharemovic
Lazio, le scelte di formazione
Sarri scioglie i dubbi sul ballottaggio Rovella-Cataldi in favore del primo. Dele Bashiru confermato a centrocampo così come il tridente offensivo composto da Cancellieri, Castellanos e Zaccagni
Il Sassuolo ha perso con il punteggio di 0-2 entrambi gli ultimi due incontri casalinghi contro la Lazio in Serie A, mancando l'appuntamento con il gol tante volte quante nei precedenti nove confronti interni (11 reti nel periodo); i neroverdi non hanno mai subito tre sconfitte di fila contro i biancocelesti nella competizione
Il Sassuolo ha perso le prime due partite di questo campionato (0-2 contro il Napoli e 2-3 contro la Cremonese) e solamente nel 2013/14 (suo primo campionato nella massima serie) ha iniziato la stagione con tre sconfitte di fila in Serie A, in quel caso dovette attendere la quinta giornata per conquistare il primo punto
Il Sassuolo, reduce dalla sconfitta nella prima partita casalinga di questo campionato contro il Napoli, ha conquistato almeno una vittoria nelle prime due gare interne di Serie A in cinque delle ultime sei stagioni, ad eccezione solo del 2021/22, in cui registrò un pareggio con la Sampdoria e una sconfitta con il Torino.
La Lazio, sconfitta nella prima trasferta di questo campionato contro il Como, potrebbe perdere entrambe le prime due gare esterne di Serie A per la seconda stagione consecutiva, dopo quanto accaduto nel 2024/25 (contro Udinese e Fiorentina in quel caso). Nelle precedenti otto stagioni invece non aveva mai registrato due sconfitte nelle prime due partite fuori casa nel torneo.
Nelle prime due giornate di questo campionato la Lazio ha collezionato un totale di sette lanci lunghi, meno della metà di qualsiasi altra squadra nella Serie A 2025/26 (biancocelesti preceduti da Milan e Napoli a quota 15).
La Lazio è una delle tre squadre più prolifiche nel primo tempo di questo campionato, con tre gol segnati, a pari merito con Cremonese e Inter. Dall'altra parte, il Sassuolo è una delle due formazioni ad aver subito il maggior numero di gol nella prima frazione di gioco, insieme all'Hellas Verona (tre reti entrambe).
Il Sassuolo è la squadra contro cui Mattia Zaccagni ha segnato più gol in Serie A (cinque), tra cui la prima delle sue due doppiette nel torneo (il 21 agosto 2021 con la maglia dell'Hellas Verona); in più, due delle sue cinque reti realizzate su calcio di rigore nel torneo sono arrivate contro i neroverdi.
Domenico Berardi ha realizzato nove reti contro la Lazio in Serie A, solo contro tre squadre ha fatto meglio nel massimo campionato, segnando 11 gol contro il Milan e 10 contro la Fiorentina e la Sampdoria. Tuttavia, l'ultimo gol casalingo dell'attaccante neroverde nella massima serie risale al 23 settembre 2023, quando ha segnato contro la Juventus (sette gare interne senza reti da allora).