Prima del calcio d'inizio un omaggio a Ricky Hatton, ex campione del mondo di pugilato morto a 46 anni. Era un grande tifoso del Manchester City. L'Etihad lo ha ricordato con un minuto di raccoglimento. Hatton è stato trovato senza vita nella sua casa di Hyde, nel nord-ovest dell'Inghilterra. Hatton era un tifoso del Manchester City e il club si è detto molto colpito dalla sua morte, definendolo uno dei "sostenitori più amati e venerati" del club