Manchester City-Manchester United, risultato in diretta LIVE
La quarta giornata di Premier League si chiude col botto: all'Etihad va in scena il derby di Manchester tra City e United. L'esordio di Gigio Donnarumma, arrivato negli ultimi giorni di calciomercato, con la maglia dei Citizens. La squadra di Guardiola arriva da due sconfitte consecutive, i Red Devils hanno ottenuto finora una sconfitta, un pareggio e una vittoria e sono davanti in classifica. Alle 17.30 il calcio d'inizio in diretta su Sky Sport Uno e NOW
Le formazioni ufficiali
- MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Rodri; Foden, Bernardo Silva, Reijnders, Doku; Haaland. All. Pep Guardiola
- MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Bayindir; Yoro, de Ligt, Shaw; Mazraoui, Ugarte, Bruno Fernandes, Dorgu; Diallo, Mbeumo; Sesko. All. Ruben Amorim
5' - Ancora Donnarumma, questa volta con un'uscita alta, a liberare la propria area di rigore da un cross dalla destra del Manchester United
4' - Prima parata di Donnarumma con la maglia del Manchester City. Sesko si libera al limite dell'area e calcia con il sinistro, il portiere si distende e para in due tempi
1' - Subito Haaland! Occasione per l'attaccante norvegese in area che calcia con il sinistro da posizione defilata ma il pallone esce
L'omaggio a Ricky Hatton
Prima del calcio d'inizio un omaggio a Ricky Hatton, ex campione del mondo di pugilato morto a 46 anni. Era un grande tifoso del Manchester City. L'Etihad lo ha ricordato con un minuto di raccoglimento. Hatton è stato trovato senza vita nella sua casa di Hyde, nel nord-ovest dell'Inghilterra. Hatton era un tifoso del Manchester City e il club si è detto molto colpito dalla sua morte, definendolo uno dei "sostenitori più amati e venerati" del club
Tutto pronto per il calcio d'inizio del derby Manchester City-Manchester United: squadre in campo
Amorim: "Dobbiamo avere l'ambizione di vincere"
Le parole dell'allenatore del Manchester United prima del derby con il City: "Penso che sia una questione di responsabilità, dobbiamo avere l'ambizione di vincere e cercare di farlo a ogni partita. Se guardiamo la ultime partite possiamo vedere che abbiamo continuità. Stiamo migliorando in ogni aspetto"
La classifica di Premier League in attesa del derby
Liverpool primo da solo con 12 punti dopo la vittoria nei minuti di recupero contro il Burnley: ora il derby di Manchester
Guardiola: "Donnarumma un giocatore importante"
Le parole di Pep Guardiola prima di Manchester City-Manchester United: "Donnarumma è un giocatore importante, sentivo che dovevo farlo partire dall'inizio. Non abbiamo iniziato bene ma lui ci potrà dare una grande mano"
Il riscaldamento di Donnarumma
Nel video il riscaldamento di Gigio Donnarumma prima del derby di Manchester, il suo esordio con la maglia del City all'Etihad
Guardiola: "Donnarumma enorme, diverso da Ederson
Pep Guardiola ha parlato così di Donnarumma dopo il suo arrivo al Manchester City: "Gigio ha altre qualità rispetto a Ederson, non gli chiederò di fare le stesse cose"
L'arrivo di Donnarumma all'Etihad
Nel video pubblicato sui social del Manchester City, l'arrivo sorridente e i saluti ai tifosi di Gigio Donnarumma per la sua prima all'Etihad
Donnarumma: "Sognavo la Premier, lavorare con Guardiola un orgoglio"
Queste le prime parole di Gigio Donnarumma da nuovo giocatore del Manchester City. Il portiere italiano è arrivato nell'ultimo giorno di calciomercato: "Sono davvero felice ed emozionato di essere in uno dei migliori club al mondo. Penso che la storia di Guardiola parli da sola. Il fatto che mi abbia voluto qui è motivo di orgoglio. È un'emozione indescrivibile. Essere allenato da Pep credo sia il massimo per un calciatore"
Alle 17.30 il derby di Manchester
All'Etihad Stadium alle 17.30 il calcio d'inizio di Manchester City-Manchester United, che chiude la quarta giornata di Premier League. Segui la partita sul nostro liveblog