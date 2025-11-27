Kenan Yildiz è diventato il 1° calciatore straniero nella storia della Juventus ad andare in doppia cifra di gol da Under 21 in una stagione di Serie A; in generale il settimo a riuscirci da U21, il primo da Roberto Bettega nel 1970/71 (13 reti).
Juventus-Sassuolo, il risultato in diretta LIVE
La Juve vuole proseguire nella sua rincorsa a un posto in Champions League e allo Stadium affronta il Sassuolo. Spalletti conferma Boga come riferimento più avanzato con Yildiz e Conceiçao. Thuram al posto di Koopmeiners. Vlahovic in panchina. Grosso con Bakola e Vranckx in mezzo al campo. Volpato dietro Pinamonti. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo anche in HD
19' - Altro tentativo di Yildiz che calcia di prima intenzione schiacciando il pallone, Muric non azzarda la presa e alza oltre la traversa
14' - Juve in vantaggio: segna Yildiz
L'azione della Juve parte da Perin che innesca direttamente dal rilancio Conceiçao in profondità, rientra sul sinistro appoggia per Yildiz che calcia di prima intenzione e batte Muric
10' - Adesso ci prova anche il Sassuolo con Berardi che mette una palla interessante in area, la difesa della Juve respinge
8' - Continua ada attaccare la Juventus, cross di Yildiz da sinistra, sponda di McKennie, conclusione di Conceiçao respinta
3' - Parte forte la Juventus che prova subito a prendere posesso della gara, colpo di testa di Locatelli dagli sviluppi di un angolo e Muric devia ancora in angolo
Juventus-Sassuolo 0-0
Si parte allo Stadium
Appello contro il razzismo allo stadio
Inno della Serie A, quasi tutto pronto per Juventus-Sassuolo
Le squadre stanno entrando in campo
La Juventus ha effettuato 444 cross su azione in questo campionato, meno solo dell'Inter (510); il Sassuolo è la squadra che ne conta invece meno di tutte (251).
La Juventus ha effettuato 487 conclusioni in questo campionato, meno solamente dell'Inter a quota 528 - i bianconeri inoltre sono secondi solo ai nerazzurri anche per numero di legni colpiti (17 v 19).
Carnevali: "I ragazzi stanno migliorando, speravamo Berardi in Nazionale"
"I ragazzi? Adesso sono in fase di miglioramento. Il risultato degli ultimi 10 giorni si sta evolvendo nel modo migliore: per Grosso non è stato il massimo, ma fa parte del nostro lavoro e ci sarà spazio per chi ha giocato meno. Berardi? Ci avevo sperato, Domenico sta facendo un ottimo campionato. Noi dobbiamo soltanto sperare che la Nazionale porti a casa un risultato, Berardi o no".
La Juventus è andata a segno con 18 giocatori diversi in questo campionato e nei maggiori cinque campionati europei solo il Napoli ne conta di più (19); i bianconeri non trovano più marcatori diversi in una singola stagione dal 2011/12 (20 in quel caso).
Spalletti: "Vlahovic? Bisognerà vedere le necessità del secondo tempo"
"Sta facendo benissimo, ha esibito subito il suo marchio di fabbrica ovvero scatto bruciante e tecnica nello stretto. Vlahovic? Siamo stati in dei periodi senza centravanti, oggi ne abbiamo 4 in panchina: bisognerà vedere quale sarà la necessità nel secondo tempo"
La Juventus è la squadra che ha effettuato sia il maggior numero di recuperi offensivi (230), sia il maggior numero di conclusioni dopo un recupero alto (54) in questo campionato; tuttavia, i bianconeri hanno segnato soltanto due gol da questa situazione di gioco, ovvero la metà rispetto a quelli realizzati dal Sassuolo: quattro, ma con quasi la metà dei tiri (29) rispetto ai piemontesi.
Walukiewicz: "Tutti sono bravi e lo dimostreremo"
"Abbiamo qualche difficoltà e qualche infortunato, ma tutti sono bravi e oggi dimostreremo la nostra qualità e faremo risultato"
Bremer: "Abbiamo bisogno delle qualità di Vlahovic"
"Spalletti è un allenatore che esige molto e siamo sulla strada giusta. Abbiamo reagito bene a momenti difficili, oggi dobbiamo vincere e dare continuità. Vlahovic? E' carico e un giocatore importante. Abbiamo bisogno delle sue qualità e speriamo oggi faccia una bella partita"
Una delle tre sconfitte peggiori del Sassuolo in Serie A è arrivata proprio contro la Juventus, nel 2018: 7-0, come contro l’Inter sia nel 2013 che nel 2014.
La formazione del Sassuolo in grafica
La formazione della Juventus in grafica
Sassuolo, le scelte di formazione
Grosso deve fare di necessità virtù viste le numerose assenze tra cui quelle di Matic e Thorstvedt. Laurentié va in panchina. Giocano Vranckx, Bakola e Volpato. Pinamonti riferimento più avanzato
La Juventus ha segnato almeno due gol in 17 partite su 23 contro il Sassuolo in Serie A, il 74%: tra le squadre attualmente nel massimo campionato i bianconeri hanno fatto meglio solo contro il Pisa (75%, 12/16).
Juventus, le scelte di formazione
Spalletti ritrova Vlahovic per la panchina. Tridente con Boga riferimento più avanzato, Yildiz e Conceiçao sulle corsie. A centrocampo gioca Thuram e non Koopmeiners. In porta ancora Perin
La Juventus ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite di Serie A contro il Sassuolo e in precedenza i bianconeri non avevano mai collezionato due clean sheet consecutivi contro i neroverdi nella competizione.
Juventus e Sassuolo non pareggiano in Serie A dal 15 luglio 2020, 3-3 in quel caso; da allora sei successi bianconeri e tre neroverdi.
Milan-Torino 3-2
Dopo la sconfitta contro la Lazio, la squadra di Allegri ritrova la vittoria a San Siro e si riprende il 2° posto provvisoriamente a -5 dall’Inter (impegnata domenica sera a Firenze). Chance in avvio per Vlasic e Ismajli, ci prova anche Rabiot prima del gran gol dalla distanza di Pavlovic. Maignan si oppone a Zapata, ma Simeone pareggia prima dell'intervallo. Tremendo uno-due tra il 54' e il 56': segnano Rabiot e poi Fofana. Nel finale si rivede in campo Gimenez, Vlasic accorcia su rigore
Il Milan torna a vincere: Torino battuto 3-2Vai al contenuto
Perfetto equilibrio nelle ultime quattro sfide tra Juventus e Sassuolo in Serie A, con due successi per parte; i bianconeri hanno vinto le due più recenti con un punteggio complessivo di 6-0, i neroverdi le due precedenti con uno score totale di 5-2.
Le formazioni ufficiali
JUVENTUS (4-3-3): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Thuram; Conceição, Boga, Yildiz. All. Spalletti.
SASSUOLO (4-2-3-1): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Bakola, Vranckx; Koné, Volpato, Berardi; Pinamonti. All. Grosso.
Statistiche e curiosità
Perfetto equilibrio nelle ultime quattro sfide tra Juventus e Sassuolo in Serie A, con due successi per parte; i bianconeri hanno vinto le due più recenti con un punteggio complessivo di 6-0, i neroverdi le due precedenti con uno score totale di 5-2.
Sassuolo, contro la Juve il maggior numero di sconfitte in Serie A
La Juventus è la squadra contro la quale il Sassuolo ha perso il maggior numero di partite in Serie A - 16 sulle 23 totali (4 vittorie, 3 pareggi) - e quella contro cui gli emiliani hanno incassato più reti (55) nel massimo campionato.
Sassuolo, solo una vittoria contro la Juve in trasferta
Soltanto una delle quattro vittorie strappate in totale dal Sassuolo contro la Juventus in Serie A è arrivata in trasferta: quella del 27 ottobre 2021, per 2-1, grazie alle reti di Davide Frattesi e Maxime Lopez. Inoltre, in nessuna delle 11 gare esterne disputate nel torneo contro i bianconeri, gli emiliani sono riusciti a tenere la porta inviolata: 30 le reti al passivo, per una media di 2.7 a incontro.
Due clean sheet consecutivi per la Juventus
La Juventus ha vinto le ultime due gare di campionato senza subire gol (4-0 contro il Pisa e 1-0 contro l'Udinese) e potrebbe infilare tre successi consecutivi con annesso 'clean sheet' per la prima volta in Serie A da oltre un anno: febbraio-marzo 2025, con Thiago Motta in panchina.
Il Sassuolo non pareggia da 11 gare in campionato
Il Sassuolo non pareggia da 11 partite di campionato (5 vittorie, 6 sconfitte) - è la serie in corso più lunga tra le squadre presenti in questa Serie A - dopo che aveva chiuso in parità tre delle quattro precedenti (1P); l'ultimo segno 'X' degli emiliani nel massimo torneo risale alla prima sfida del 2026 nel derby contro il Parma (1-1 al MAPEI Stadium).
Recuperi offensivi e conclusioni: i numeri della Juve
La Juventus è la squadra che ha effettuato sia il maggior numero di recuperi offensivi (230), sia il maggior numero di conclusioni dopo un recupero alto (54) in questo campionato; tuttavia, i bianconeri hanno segnato soltanto due gol da questa situazione di gioco, ovvero la metà rispetto a quelli realizzati dal Sassuolo: quattro, ma con quasi la metà dei tiri (29) rispetto ai piemontesi.
I numeri sugli 'errori' della Juve in campionato
La Juventus è la squadra che conta il maggior numero di errori che hanno portato a una conclusione in questo campionato: ben 28 (quarto il Sassuolo in questa classifica con 23, al pari del Cagliari); da questi 28 tiri, sono nati 10 gol avversari: record negativo, condiviso con il Torino.
Spalletti a caccia della vittoria numero 300
In caso di vittoria, Luciano Spalletti diventerà il quarto allenatore a tagliare il traguardo delle 300 vittorie nella storia della Serie A (299 al momento in 579 partite - 137 pareggi, 143 sconfitte), dopo Nereo Rocco (302), Massimiliano Allegri (319) e Giovanni Trapattoni (352).
I numeri di Yildiz in questo campionato
Con il passaggio vincente per la rete di Jérémie Boga nell'ultimo turno di campionato contro l'Udinese, Kenan Yildiz è diventato il quarto giocatore della Juventus a contare almeno 10 gol (13) e almeno 10 assist (10) in una singola stagione (incluso Mondiale per Club), considerando le ultime 10 dei bianconeri in tutte le competizioni, dopo Federico Chiesa (14G+10A nel 2020/21), Álvaro Morata (20G+11A nel 2020/21) e Cristiano Ronaldo (28G+10A nel 2018/19).
Solo Baturina meglio di Koné quanto a centrocampisti con 5 gol
Tra i centrocampisti di questo campionato con almeno cinque gol segnati, solo Martin Baturina (36%) vanta una percentuale realizzativa più alta di Ismaël Koné (29%); inoltre, in generale soltanto Donyell Malen (sette) e Giovanni Simeone (sette) contano più reti del canadese (cinque) tra i giocatori che non hanno ancora servito alcun assist nel torneo in corso.