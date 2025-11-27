Roma-Lecce 0-0
Si parte all'Olimpico
La Roma ha la possibilità di agganciare la Juventus in classifica e continuare. La squadra di Gasperini affronta in casa il Lecce. Malen e Pellegrini con Pisilli sulla trequarti. Rensch a destra. Di Francesco si affida a Stulic e Banda. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su SkyGo, anche in HD
20' - Ancora pericolosa la Roma con un inserimento di Mancini che poi serve Pellegrini, la conclusione di sinistro è respinta da Falcone
16' - Bene il Lecce in questo primo quarto d'ora specialmente in fase difensiva non subisce più di tanto l'iniziativa della Roma
11' - Altra chance per la Roma sempre con Malen che controlla appena dentro l'area di rigore, si gira e calcia, palla oltre la traversa
9' - Il Lecce non si tira indietro e quando ha spazio ci prova, buon inserimento di Gandelman che mette in mezzo un buon pallone sul quale Stulic non arriva
5' - Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, bella palla tesa di pellegrini, Falcone devia in angolo e sugli sviluppi del corner successivo Malen si coordina per una rovesciata che termina oltre la traversa
4' - Parte subito fortte la Roma che si riversa nella metà campo del Lecce
Si parte all'Olimpico
Le squadre stanno entrando in campo
Quasi tutto pronto all'Olimpico per Roma-Lecce
Tre dei cinquel gol di Santiago Pierotti in Serie A sono arrivati in trasferta; tuttavia, l’attaccante del Lecce non va a referto lontano dal Via del Mare in Serie A da oltre un anno, ovvero dalle reti contro il Parma (doppietta in quel match) del 31 gennaio 2025.
"C'è la volontà di ripartire subito, trasformare la delusione in energia positiva e chiudere bene il campionato. El Aynaoui ha fatto una bella prima parte di stagione, poi in Coppa d'Africa è stato uno dei giocatori migliori. In quel periodo in cui lui era fuori, Pisilli ne ha approfittato dimostrando qualità e continuità"
Bryan Cristante è uno dei tre centrocampisti, assieme a Luka Modric (1123) e Manuel Locatelli (1278), ad avere effettuato più di 1.000 passaggi nella metà campo avversaria (1014 per lui) nella Serie A 2025/26.
Il Lecce ha subito il 26% (10/39) delle reti di questo campionato di testa: record negativo nel torneo in corso; la Roma invece è una delle due squadre, con l’Inter, ad averne incassato meno in percentuale con questo fondamentale (il 9%, 2/23).
Il Lecce (54) è la seconda squadra che vanta più duelli vinti in media a partita in questo campionato, dietro solo al Genoa (55); quarta la Roma in questa classifica (51 in media).
Il Lecce è la squadra che ha effettuato meno conclusioni negli ultimi 15 minuti di gioco (incluso recupero) in questo campionato: 58; di contro, la Roma è tra le quattro formazioni che hanno subito meno tiri in questo intervallo temporale: 68 (come il Como) e più solo di Juventus (63) e Inter (57).
La Roma è una delle due squadre, assieme al Pisa, a non avere ancora segnato nei minuti di recupero finali nel campionato in corso.
Si affrontano una delle quattro squadre ancora imbattute in gare casalinghe nel 2026 in Serie A (la Roma, con Inter, Atalanta e Napoli) e la seconda con più sconfitte in trasferta nell’anno solare: il Lecce (cinque), dietro solo alla Cremonese (sei).
La Roma ha subito sette gol nelle ultime tre gare di campionato (2.3 di media), dopo che aveva tenuto la posta inviolata in cinque delle precedenti otto (quattro reti al passivo nel parziale, 0.5 di media)
Nelle 19 partite casalinghe giocate contro il Lecce in Serie A, la Roma ha segnato almeno due gol in ben 17 di queste; fanno eccezione l’1-1 dell’ottobre 1988 e il successo per 1-0 del febbraio 2001.
La Roma è rimasta a secco di gol soltanto in una delle ultime 25 partite di campionato disputate contro il Lecce in Serie A, ovvero nel pareggio senza reti del 1° aprile 2024.
Il Lecce è la squadra contro cui la Roma ha registrato la più bassa percentuale di sconfitte nella sua storia in Serie A (min.10 sfide): 5% (2 su 39) - completano 27 vittorie e 10 pareggi.
Di Francesco si affida alla velocità di Banda alle spalle di Stulic insieme a Pierotti e Gandelman. Ramadani e Ngom la diga di centrocampo
Gasperini deve fare di necessità virtù, non c'è Celik gioca Rensch sulla destra. El Aynaoui in coppia con Cristante a centrocampo. Pisilli alle spalle di Pellegrini e Malen
ROMA (3-4-1-2): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Pisilli; Pellegrini, Malen. All. Gasperini
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco
Il Lecce è la squadra contro cui la Roma ha registrato la più bassa percentuale di sconfitte nella sua storia in Serie A (min.10 sfide): 5% (2 su 39) - completano 27 vittorie e 10 pareggi.
Dopo aver perso la prima gara casalinga contro il Lecce in Serie A (2-3 il 20 aprile 1986), la Roma è rimasta imbattuta nelle successive 18 sfide interne contro i salentini nel torneo, vincedone ben 16 (2 pareggi). In totale, in questi 19 confronti i capitolini hanno realizzato ben 50 reti (2.6 di media).
La Roma ha perso gli ultimi due match di campionato e l'ultima volta che ha registrato tre sconfitte di fila con un singolo allenatore in Serie A risale al periodo tra giugno e luglio 2020, con Paulo Fonseca alla guida (contro Milan, Udinese e Napoli in quel caso).
La Roma ha perso 10 delle 29 partite di questo campionato (16 vittorie, 3 pareggi), già una sconfitta in più di quelle registrate nell'intera scorsa stagione di Serie A (9 in 38 giornate - 20 vittorie, 9 pareggi).
Il Lecce ha perso cinque delle ultime sei trasferte di campionato (1 vittoria), tante quante sconfitte nelle precedenti 12 gare fuori casa in Serie A (3 vittorie, 4 pareggi, 5 sconfitte).
Il Lecce è la formazione che ha guadagnato meno punti contro squadre attualmente nella parte alta della classifica in Serie A: solo quattro in 15 sfide di questo campionato (4 pareggi, 11 sconfitte), segnando solo sei gol (altro record negativo, condiviso in questo caso con il Cagliari).
Nel 2026 il Lecce è la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio in Serie A: ben 11 - al terzo posto troviamo la Roma con 7 (al pari di Genoa e Udinese), a quota 8 invece il Bologna. Nel periodo, i salentini sono anche una delle due formazioni a non aver recuperato alcun punto dopo essere andate sotto nel punteggio, insieme alla Cremonese - mentre la Roma solo uno.
Da una parte il Lecce è la squadra che ha segnato più gol in percentuale su calcio piazzato (52% - 11/21), dall'altra la Roma è la formazione che ha subito più reti in % su calcio da fermo (52% - 12/23).
Evan Ndicka è andato a segno in tutte le ultime tre presenze in Serie A, dopo che non aveva realizzato alcun centro nelle 83 precedenti; l'unico difensore che ha trovato il gol in quattro gare di fila nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A è stato Christian Terlizzi, tra agosto e settembre 2005 con il Palermo.
Le ultime sette reti del Lecce in Serie A sono state realizzate da sette calciatori diversi: Banda, Gandelman, Ramadani, Coulibaly, Pierotti, Stulic e Siebert. In più, tra i giocatori dell'attuale rosa del Lecce nessuno ha mai segnato contro la Roma in campionato