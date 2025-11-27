"C'è la volontà di ripartire subito, trasformare la delusione in energia positiva e chiudere bene il campionato. El Aynaoui ha fatto una bella prima parte di stagione, poi in Coppa d'Africa è stato uno dei giocatori migliori. In quel periodo in cui lui era fuori, Pisilli ne ha approfittato dimostrando qualità e continuità"