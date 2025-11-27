Francesco Pio Esposito (sei reti nel 2025/26) è diventato solo il quarto giocatore dell’Inter a realizzare più di cinque gol in una stagione di Serie A prima di compiere 21 anni nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Nicola Ventola (sei nel 1998/99), Obafemi Martins (sette nel 2003/04 e 11 nel 2004/05) e Mario Balotelli (otto nel 2008/09 e nove nel 2009/10).
Fiorentina-Inter, il risultato LIVE
Inzio show di partita al Franchi. Pronti e via subito gol: Pio Esposito segna dopo 39 secondi sull'assist di Barella! Poi altre due occasioni per Pio e una divorata da Gudmundsson per l'1-1. Anche Kean vicino al pari. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
Kean a centimetri dall'1-1!
29' - Brescianini riceve dalla destra dell'area e prova il tiro cross basso: Kean sul secondo palo prova la deviazione in estirata ma arriva di pochissimo in ritardo! Palla colpita male e larga.
28' - Fiorentina ancora pericolosa. Schema su punizione che libera Gudmundsson al cross dalla destra dell'area: solo un ottimo anticipo di Bisseck evita guai a Sommer.
Palla gol Fiorentina!
21' - Cross dalla destra di Dodo che trova Gudmundsson tutto solo in area: il 10 viola colpisce però male (più di spalla che di testa) e spreca una colossale chance per l'1-1.
Ancora Pio vicino al gol!
19' - Partita intensissima. Prima un lancio in profondità per Kean, che viene tamponato in area poco prima del tiro da Carlos Augusto (con qualche piccola protesta viola). Si va dall'altra parte e Pio viene innescato in area: diagonale basso col destro sul secondo palo e palla fuori di poco!
18' - Torna a farsi vedere l'Inter: lancio in profondità Barella che attacca lo spazio. De Gea rapidissimo lo anticipa in uscita.
16' - Kean al tiro! Destro dal limite, defilato sulla sinistra. Sommer c'è e para in due tempi.
2-0 annullato all'Inter per fuorigioco
7' - Continua la partita a ritmi altissimi in avvio. Dumfries, dalla destra, trova Barella in area con un cross basso e teso. Barella tira e (anche) grazie a una deviazione batte de Gea. Barella era però partito da posizione di offside.
Kean si divora il bis (ma c'era fuorigioco)
5' - Inizio show di partita e ora c'è anche la Fiorentina. Gosens innescato sulla sinistra: cross basso ed errore in volée sotto porta di Kean. Tutto comunque vano: Gosens era in fuorigioco.
Altra palla gol Inter!
4' - La Fiorentina non è entrata in campo! Cross basso e teso dalla sinistra che Gosens rinvia male: palla alzata a campanile, tutti fermi e colpo di testa di Pio da posizione angolatissima. Solo un riflesso di de Gea evita lo 0-2!
Quello realizzato da Francesco Pio Esposito (39") è il gol più veloce segnato dall'Inter in Serie A dal 28 febbraio 2021: rete di Romelu Lukaku (32") in casa contro il Genoa.
Pio Esposito! Inter avanti dopo 39 secondi!
1' - Cross dalla destra di Barella: Fiorentina disattenta, in mezzo Pio è tutto solo e incrocia in rete di testa alla destra di de Gea. Che inizio!
Ripassiamo le ufficiali
• FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Brescianini, Ndour, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli
• INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. All. Chivu (in panchina Kolarov)
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• Leonardelli, Christensen, Rugani, Comuzzo, Harrson, Fazzini, Kouadio, Balbo, Fabbian e Piccoli
• Di Gennaro, Josep Martinez, de Vrij, Sucic, Luis Henrique, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Darmian, Spinaccè e Maye
Squadre in campo! Fiorentina in viola e Inter in bianco.
Colombo sarà l'arbitro di oggi
- Assistenti: Bahri – Dei Giudici
- IV uomo: Tremolada
- Var: Maresca
- Avar: Massa
Denzel Dumfries torna a disputare un match da titolare in trasferta in Serie A per la prima volta dal 25 ottobre scorso, contro il Napoli al Maradona in quel caso.
Ranking Uefa per club: sorpasso della Fiorentina sulla Juventus!
Doppio colpo della Fiorentina nell'ultima tre giorni europea: ottavi di Conference superati e, contemporaneamente, sorpasso ai rivali della Juve nel ranking per club dell'Uefa. I Viola passano al 22° posto, mentre la Juve - ferma - scende al 25°. Nel mentre, il Bologna guadagna ben otto posizioni. Nella tre giorni europea c'è stato anche il sorpasso del Liverpool sull'Inter, ora giù dal podio. Roma sempre in 13^ e Atalanta ancora 15^: qui come è cambiato il ranking e tutte le regole da sapere
L'Inter (uno contro la Fiorentina rispetto alla gara contro l'Atalanta) ha effettuato al massimo un cambio nell'XI titolare rispetto alla precedente gara di Serie A solo per la terza volta nel 2026, dopo gennaio (zero cambi tra Atalanta e Bologna) e febbraio (uno tra Sassuolo e Juventus).
La Roma riscatta l’eliminazione dall’Europa League, batte 1-0 il Lecce e aggancia al quinto posto la Juventus
La squadra di Gasperini viene a capo di un match complicato da un buonissimo Lecce. Nel primo tempo ai giallorossi viene annullato un gol (Pisilli per fuorigioco di Pellegrini). Nella ripresa entra Robinio Vaz che segna il suo primo gol in Serie A. Il Lecce ci prova ma vince la Roma. Mancini ko per un guaio a un polpaccio.
La formazione ufficiale della Fiorentina
• FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Brescianini, Ndour, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli
• Nella Fiorentina rientra Gosens. Kean guida l'attacco ma c'è una novità in mezzo: Madragora è andato ko per un risentimento muscolare. Gioca Ndour
La formazione ufficiale dell'Inter
• INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. All. Chivu
• Chivu ritrova dal 1' Calhanoglu. Lautaro e Bastoni out: coppia d'attacco Thuram-Pio Esposito e Carlos Augusto titolare dietro. Per il resto conferme degli XI della partita con l'Atalanta. Ricordiamo che Chivu è squalificato: in panchina ci sarà Kolarov
Le due panchine
• Leonardelli, Christensen, Rugani, Comuzzo, Harrson, Fazzini, Kouadio, Balbo, Fabbian e Piccoli
• Di Gennaro, Josep Martinez, de Vrij, Sucic, Luis Henrique, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Darmian, Spinaccè e Maye
Inter in bianco questa sera
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Inter col lutto al braccio: addio a Silvino, il preparatore dei portieri dell'Inter di Mourinho
E' morto a 67 anni Silvino, lo storico collaboratore di José Mourinho, preparatore dei portieri anche dell'Inter del Triplete. Con lo "Special One" un rapporto lungo un ventennio, impreziosito da 24 trofei conquistati. Il ricordo affettuoso e riconoscente dei club in cui ha lavorato.
Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario
Gianluca Di Marzio ci parla delle ultime novità sul fronte Inter per quanto riguarda la porta. Piero Ausilio negli ultimi giorni è stato a Londra per seguire le partite di Champions e allacciare contatti in vista del mercato estivo. I nerazzurri sono sempre in pressione su Guglielmo Vicario del Tottenham, che già in passato era stato in predicato di trasferirsi all'Inter, e mantengono l'interesse anche su Emiliano Martinez dell'Aston Villa con i cui agenti c'erano stati contatti già a febbraio scorso
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L'Inter è rimasta imbattuta in 15 delle ultime 17 sfide contro la Fiorentina in campionato (10 vittorie, 5 pareggi), segnando 34 gol nel periodo (esattamente 2 di media a match) - vincendo quattro delle cinque più recenti (1 sconfitta).
La Fiorentina ha vinto l'ultimo match al Franchi contro l'Inter in Serie A (3-0 il 6 febbraio 2025), dopo che non aveva ottenuto alcun successo nei sette precedenti confronti casalinghi contro i nerazzurri (tre pareggi erano stati seguiti da quattro sconfitte); la Viola non ottiene almeno due successi interni di fila contro i meneghini in campionato dal periodo tra l'ottobre 2014 e l'aprile 2017 (tre in quel caso).
Considerando la classifica nel nuovo anno solare 2026 in Serie A, solo sei squadre (tra cui l'Inter, prima con 32 punti in 13 match) hanno guadagnato più punti della la Fiorentina: 19 punti per i viola in 12 match (al pari del Genoa).
La Fiorentina è rimasta imbattuta in sei delle ultime sette partite casalinghe di Serie A (3 vittorie, 3 pareggi), dopo che nelle sette precedenti gare al Franchi aveva registrato ben cinque sconfitte e due pareggi. Più nel dettaglio, dopo lo 0-0 contro il Parma, i viola potrebbero pareggiare due partite interne di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra maggio e settembre 2024 (tre in quel caso).
L'Inter ha ottenuto un solo punto nelle ultime due partite di campionato; i nerazzurri non registrano almeno tre match di fila senza vincere in una singola stagione di Serie A dal periodo tra marzo e aprile 2023 (cinque in quel caso - tra cui una sconfitta contro la Fiorentina).
Dopo l'1-1 contro l'Atalanta, l'Inter potrebbe pareggiare due match consecutivi in campionato per la prima volta dal periodo tra maggio e agosto 2024 (tre in quel caso - ultime due giornate del 2023/24 e prima giornata del 2024/25).
Da una parte l'Inter è la squadra che ha segnato più gol su sviluppi di calcio piazzato (21 - di cui 15 da corner, altro record) in questo campionato, dall'altra solo l'Hellas Verona (19) ha subito più reti della Fiorentina (17, al pari Genoa) su calcio da fermo.
Sette delle otto reti di Moise Kean in questo campionato sono arrivate al Franchi, nessuno ha fatto meglio in partite casalinghe nella Serie A 2025/26 (sette gol appunto, al pari di Kenan Yildiz e Tasos Douvikas). In generale, dal suo arrivo a Firenze (dalla scorsa stagione), Kean ha segnato 20 reti in 28 gare interne di Serie A (in media un gol ogni 116 minuti) - tra cui una doppietta contro l'Inter il 6 febbraio 2025 - mentre in trasferta ha realizzato sette gol in 28 match esterni nel torneo (in media uno ogni 326 minuti).
Nel 2026 con Lautaro Martínez in campo l'Inter ha vinto il 77% delle partite tra tutte le competizioni (10 su 13), segnando 2.4 di media a incontro - mentre senza l'argentino la % di successi dei nerazzurri scende al 33% (2/6), realizzando 1.0 gol di media.
Dopo la rete contro l'Atalanta, Francesco Pio Esposito potrebbe segnare in due presenze di fila per la prima volta in Serie A. Più in generale, il classe 2005 (cinque reti nel 2025/26) potrebbe diventare solo il quarto giocatore dell’Inter a realizzare più di cinque gol in una stagione di Serie A prima di compiere 21 anni nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Nicola Ventola (sei nel 1998/99), Obafemi Martins (sette nel 2003/04 e 11 nel 2004/05) e Mario Balotelli (otto nel 2008/09 e nove nel 2009/10)