Serie AGiornata 32 - domenica 12 aprile 2026Giornata 32 - dom 12 apr
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Bologna-Lecce 2-0: video, gol e highlights
Dopo la sconfitta in Europa League contro l'Aston Villa, il Bologna ritrova la vittoria battendo il Lecce, condannandolo alla quarta sconfitta consecutiva. In avvio Stulic si divora il vantaggio calciando addosso a Pessina dopo essersi involato in campo aperto, poi al 26’ Orsolini colpisce la traversa e Freuler appoggia in rete con un semplice tap-in per il vantaggio. Nel finale annullato gol a Castro, nel recupero Orsolini torna a segnare approfittando di un errore di Ramadani