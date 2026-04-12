Serie AGiornata 32 - domenica 12 aprile 2026Giornata 32 - dom 12 apr
Fine
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Genoa-Sassuolo 2-1, gol e highlights. Decide Ekuban all'84', colpo salvezza per De Rossi
Dopo le sconfitte contro Udinese e Juve, De Rossi vince la sfida tra campioni del mondo contro Grosso e si porta a +9 sul terzultimo posto. Malinovksyi la sblocca al 18' dalla distanza con un gran sinistro: curiosamente l'ucraino aveva segnato anche all'andata allo stesso minuto. Al termine del primo tempo espulsi Berardi ed Ellersson per la rissa nel tunnel che porta agli spogliatoi. Koné firma l'1-1, ma all'84' Ekuban sfrutta l'assist di Messias
RISSA BERARDI-ELLERTSSON: LA RICOSTRUZIONE - PAGELLE - CLASSIFICA