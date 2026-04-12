Dopo le sconfitte contro Udinese e Juve, De Rossi vince la sfida tra campioni del mondo contro Grosso e si porta a +9 sul terzultimo posto. Malinovksyi la sblocca al 18' dalla distanza con un gran sinistro: curiosamente l'ucraino aveva segnato anche all'andata allo stesso minuto. Al termine del primo tempo espulsi Berardi ed Ellersson per la rissa nel tunnel che porta agli spogliatoi. Koné firma l'1-1, ma all'84' Ekuban sfrutta l'assist di Messias

RISSA BERARDI-ELLERTSSON: LA RICOSTRUZIONE - PAGELLE - CLASSIFICA