La squadra di Vanoli continua la risalita in classifica e nel posticipo della 32^ giornata del campionato di Serie A batte la Lazio 1-0 e si porta a +8 sul Lecce e sulla zona retrocessione. Molto bene la squadra di Vanoli nel primo tempo: la sblocca Gosens con un colpo di testa al 28'. La Lazio prova ad accelerare nella ripresa e attacca a testa bassa alla ricerca del pari. La Fiorentina tiene, la squadra di Sarri resta nona

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