Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta a Sky Sport prima di Inter-Cagliari: "Palestra? Si parla tanto di crisi di talenti. Palestra arriva dall'Academy dell'Inter ed è un talento che ha davanti a sé un grande futuro. Dipenderà tanto da lui, deve continuare così. È però dell'Atalanta, ed è giusto che se lo tenga molto stretto". E sul rinnovo di Chivu: "Ha un contratto in scadenza tra un anno. Con il suo modo di lavorare ha dimostrato di essere un allenatore all'altezza dell'Inter e di essere, tra gli allenatori giovani, uno dei migliori in circolazione in Europa". Nel VIDEO l'intervista completa