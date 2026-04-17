L'Inter ha mantenuto la porta inviolata in 16 delle proprie 33 partite, più di ogni altra squadra in questa stagione di Serie A
Inter-Cagliari 3-0, gol e highlights: la decidono Thuram, Barella e Zielinski
Prosegue la marcia verso lo Scudetto da parte dell’Inter che dopo un primo tempo non semplice e terminato sullo 0-0, batte il Cagliari 3-0. Prima frazione piuttosto bloccata, mentre nella ripresa la squadra di Chivu parte forte e in 4’ tra il 52’ e 56’ indirizza la gara: Thuram segna sul 15° assist stagionale di Dimarco, Barella raddoppia con una conclusione da centro area. Con generosità il Cagliari ci prova, Zielinski fa 3-0 e l’Inter vola momentaneamente a +12 sul Napoli
Gli highlights di Inter-Cagliari 3-0
Le pagelle di Inter-Cagliari 3-0
Barella è l'MVP di Inter-Cagliari, gara terminata 3-0. Brillano anche Thuram (7.5) e Pio Esposito: voto 7. Lo stesso giudizio di Zielinski. Negli ospiti bene Palestra, delude Borrelli. Le pagelle di Maurizio Compagnoni
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Nicolò Barella ha preso parte ad almeno un gol nelle sue ultime 5 partite di Serie A (2 reti, 3 assist).
L'Inter ha vinto le ultime 3 partite in Serie A, la sua striscia di vittorie più lunga da una serie di 8 gare di fila tra il 14 gennaio 2026 e il 28 febbraio 2026.
Marcus Thuram ha segnato in ciascuna delle sue ultime 3 partite di Serie A (4 reti totali).
L'Inter ha segnato nelle ultime 5 partite in Serie A, la propria striscia più lunga in gol nella competizione da una serie di 15 gare da 30 novembre 2025 a 28 febbraio 2026.
Federico Dimarco ha fornito un assist per 15 gol in questa stagione (1 nella partita), più di ogni altro giocatore di Serie A
Marcus Thuram ha preso parte ad almeno un gol nelle sue ultime 3 partite di Serie A (4 reti, 2 assist).
Inter-Cagliari 3-0
92' - Terzo gol dell'Inter: segna anche Zielinski
Zielinski raccoglie una sponda e lascia partire una conclusione che si infila all'incrocio dei pali
91' - Fino in fondo ci prova il Cagliari con una conclusione da fuori area di Folorunsho, palla decisamente lontana dalla porta di Martinez
Marco Palestra ha subito 5 falli in questa partita, più di ogni altro giocatore.
90' - Quattro minuti di recupero
88' - Entra Diouf, esce Barella
88' - Esce Ze Pedro, entra Belotti
85' - Esce Calhanoglu, entra Frattesi
80' - Il Cagliari prova a finire in attacco questa partita dopo una fase, successiva al 2-0 dell'Inter in cui la squadra di Pisacane sembrava in grandissima sofferenza
75' - Entrano Folorunsho e Zappa, escono Sulemana e Obert
75' - Escono Mkhitaryan, Thuram e Dimarco, entrano Bonny, Zielinski e Luis Henrique
62' - Adesso il Cagliari fatica decisamente a reagire, Inter che sembra padrona del campo e che vuole vhiudere in maniera definitiva la contesa
Nicolò Barella ha preso parte a un gol in ciascuna delle sue ultime cinque presenze in campionato (2 gol+3 assist) e solo una volta ha registrato una striscia più lunga di partecipazioni al gol in carriera in Serie A: sei match di fila tra agosto e settembre 2021.
Federico Dimarco (21 - 6 gol+15 assist) è diventato il primo difensore a superare le 20 partecipazioni al gol in una singola stagione di Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05)
Federico Dimarco ha servito 15 assist nel campionato in corso e solo un calciatore ne ha forniti di più in una singola stagione di Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05): Alejandro Gómez (16 nel 2019/20) – a quota 15 anche Luis Alberto nel 2019/20.
57' - Escono Borrelli e Gaetano, entrano Mendy e Deiola
56' - Raddoppia l'Inter: segna Barella che non esulta
Azione in sfondamento centrale dell'Inter, la palla carambola sul destro di Barella che di potenza mette alle spalle di Caprile
52' - La sblocca l'Inter: segna Thuram
L'Inter sviluppa l'azione tutta a sinistra, Dimarco trova spazio, guadagna campo e mette un pallone basso sul secondo palo, non ci arriva Caprile, Thuram deve solo spingere in rete
50' - Adesso l'Inter ha preso un po' il sopravvento sulla partita, il cagliari è in leggera difficoltà e non riesce a uscire dal pressing in maniera pulita come spesso fatto nel primo tempo
48' - L'Inter ci prova con una conclusione al volodi Barella che si avventa su una respinta corta fuori area, palla fuori
46' - Partenza molto aggressiva dell'Inter in questo avvio di ripresa
Inter-Cagliari 0-0
Si riparte a San Siro
Il Cagliari non ha subito gol per tre primi tempi di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso febbraio (v Lecce, Lazio e Parma).
L’Inter non ha trovato la rete nel primo tempo di un match di Serie A per la prima volta dallo scorso 8 marzo contro il Milan.
Michel Adopo ha effettuato 4 contrasti in questa partita, più di ogni altro giocatore (più di Adam Obert - 3 per lui).
Pio Esposito ha tentato 3 tiri in questa partita, più di ogni altro giocatore.
Inter-Cagliari 0-0
45' - Due minuti di recupero
Sono trascorsi 30 minuti da quando il Cagliari ha tentato l’ultima conclusione nella gara in corso.
40' - Occasione per Pio Esposito che controlla un gran pallone in area di rigore, la mette giù e calcia, bella risposta di Caprile
38' - L'Inter prova a chiudere questo primo tempo in attacco ma il Cagliari è sempre pericoloso quando riesce a ripartire
L'Inter ha effettuato gli ultimi 5 tiri della partita; l'ultimo tiro del Cagliari è stato fatto da Marco Palestra al 12° minuto.
32' - L'Inter ci prova sempre da sinistra, ennesimo cross di Dimarco verso il secondo palo dove c'è Thuram ma Sulemana allunga in angolo
Federico Dimarco ha creato 84 occasioni in questa stagione, più di ogni altro giocatore in Serie A.
25' - Giallo anche per Borrelli
23' - Ammonito Sebastiano Esposito
19' - Ancora una conclusione respinta dalla difesa del cagliari, il tiro era stato di Pio Esposito ben appostato al centro dell'area di rigore
16' - Inter vicina al vantaggio con una buona iniziativa di Thuram che mette in mezzo un buon pallone, piccola carambola, poi Dimarco calcia ma la sua conclusione viene respinta
13' - Inter pericolosa con Thuram che riceve in area, si gira e tira, Caprile ci arriva in tuffo ma la posizione dell'attaccante nerazzurro era irregolare
Marotta a Sky: "Palestra è un talento. Chivu ha dimostrato di essere da Inter
Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta a Sky Sport prima di Inter-Cagliari: "Palestra? Si parla tanto di crisi di talenti. Palestra arriva dall'Academy dell'Inter ed è un talento che ha davanti a sé un grande futuro. Dipenderà tanto da lui, deve continuare così. È però dell'Atalanta, ed è giusto che se lo tenga molto stretto". E sul rinnovo di Chivu: "Ha un contratto in scadenza tra un anno. Con il suo modo di lavorare ha dimostrato di essere un allenatore all'altezza dell'Inter e di essere, tra gli allenatori giovani, uno dei migliori in circolazione in Europa". Nel VIDEO l'intervista completa
Marotta: 'Palestra è un talento'. E parla del futuro di Chivu. VIDEOVai al contenuto
7' - Adesso l'Inter prova a guadagnare campo ma il Cagliari è molto compatto sotto la linea della palla pronto a rubare e a ripartire
3' - Ancora Cagliari con palestra che sorprende Dimarco alle spalle, poi appoggia per Sebastiano Esposito, conclusione in diagonale, Martinez si allunga e devia in angolo
2' - Primo break del Cagliari che attacca bene la linea difensiva dell'Inter, conclusione di Gaetano deviata in angolo
Inter-Cagliari 0-0
Si parte a San Siro
Squadre in campo e inno della Serie A
Squadre ancora nel tunnel
Tutto pronto per la sfida di San Siro tra Inter e Cagliari
90^ sfida per il Cagliari contro l’Inter in Serie A; contro nessun’altra squadra i rossoblù contano più partite nella competizione (90 anche contro la Roma).
L’Inter è la squadra di questo campionato con più reti realizzate da calciatori subentrati (11); dietro i nerazzurri, l’Atalanta (10) e proprio il Cagliari, a quota nove al pari di Como, Genoa e Juventus.
L’Inter ha segnato sugli sviluppi di cross 21 delle 75 reti totali in questo campionato (record nel torneo in entrambe le voci); tuttavia il Cagliari ha subito ben 11 marcature in seguito ad un cross, meno solo rispetto all’Hellas Verona (12).
Il Cagliari è l’unica squadra a non aver ancora segnato nel corso dei primi 15’ di gioco nonché quella con la percentuale di gol realizzati più bassa nell’intero primo tempo (33%, 11/33); l’Inter è invece la compagine con più marcature in entrambi gli spezzoni di gara presi in esame, rispettivamente 11 e 32 e anche quella con più gol segnati nella seconda frazione (43).
L’Inter è la squadra con più tiri totali (564) e nello specchio (198) di questo campionato, mentre il Cagliari ha subito 149 conclusioni in porta, meno solo rispetto a Sassuolo (166) e Cremonese (175).
Marotta: "All'ultimo chilometro, vediamo lo striscione"
"Sono molto prudente è come se fossimo all'ultimo chilometro di una corsa a tappe e vediamo lo striscione d'arrivo, dobbiamo ripetere prestazioni come quella di Como. Gli avversari contro la prima della classe aumentano le motivazioni, bisogna avere grande rispetto dell'avversario ma grande consapevolezza"
L’Inter è la squadra che ha segnato più gol di testa nei cinque maggiori campionati europei in corso (17); tuttavia restringendo il campo alla sola Serie A il Cagliari si trova a quota nove, contando anche quello decisivo di Sebastiano Esposito contro la Cremonese nel turno scorso, come il Napoli e meno solo rispetto a nerazzurri e Juventus (11).
L’Inter ha subito gol in tutte le ultime cinque gare di Serie A e non registra una striscia più lunga di questo tipo nella competizione da aprile-maggio 2022 (sei con Simone Inzaghi alla guida).
Mkhitaryan: "Nelle difficoltà siamo sempre tutti uniti"
"Si parte da 0-0, bisogna far vedere che siamo favoriti sul campo, dimostrando la nostra forza e vincendo. Nelle difficoltà siamo sempre più uniti. Abbiamno una grande voglia di vincere, abbiamo questa opportunità e vogliamo sfruttarla e portare a casa i tre punti".
L’Inter ha vinto 24 partite in questo campionato; solo in tre occasioni ha raggiunto almeno 25 successi nei primi 33 turni di un singolo torneo di Serie A: 27 nel 2023/24, 26 nel 2006/07 e 25 nel 1988/89, campionati tutti terminati con la vittoria dello Scudetto.
L’Inter ha vinto tutte le ultime sei gare di Serie A disputate di venerdì, già record per i nerazzurri, che nel parziale hanno realizzato ben 24 reti (media di quattro a partita).
L’Inter è la squadra che ha segnato più reti (157) contro il Cagliari in Serie A mentre solo Juventus (47) e Milan (48) contano più vittorie contro i rossoblù rispetto ai nerazzurri (46) nella competizione.
La formazione dell'Inter in grafica
Le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari. VIDEO
La formazione del Cagliari in grafica
Cagliari, le scelte di formazione
Tutto sommato confermate le ipotesi di vigilia per la formazione del Cagliari. Sebastiano Esposito in attacco con Borrelli. A centrocampo gioca Sulemana, in campo anche Rodriguez
Lo spogliatoio dell'Inter a San Siro
Inter, le scelte di formazione
Chivu manda in campo Martinez dal 1' al posto di Sommer. Bastoni viene sostituito da Carlos Augusto. Mkhitaryan gioca al posto di Zielinski. In attacco Pio Esposito accanto a Thuram
Le formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. All. Chivu
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Obert; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Rodriguez; Borrelli, Esposito. All. Pisacane
Statistiche e curiosità
L'Inter ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime otto partite di Serie A contro il Cagliari (7 vittorie, 1 pareggio), tante quante nelle precedenti 24 sfide disputate contro i sardi nel massimo campionato.
Inter in gol nelle ultime 26 gare in casa contro il Cagliari
L'Inter ha segnato in tutte le ultime 26 partite casalinghe di Serie A disputate contro il Cagliari (57 reti del club meneghino nel periodo - 2.2 di media) e solo contro l'Udinese (31 tra il 1959 e il 2010) i nerazzurri hanno registrato una striscia più lunga di gare interne consecutive con gol nel massimo campionato.
Inter, 75 gol segnati in campionato finora
L'Inter ha segnato 75 gol in questa Serie A, almeno 19 in più rispetto a ogni altra squadra nel torneo in corso; solo una volta nell'era dei tre punti a vittoria i nerazzurri hanno superato 75 reti dopo 33 partite disputate (79 marcature nel 2023/24)
Inter, almeno 4 reti in 5 gare casalinghe in questo campionato
L'Inter ha realizzato almeno quattro reti in cinque gare casalinghe di Serie A in questo campionato e nei precedenti 66 campionati disputati solo una volta i nerazzurri hanno realizzato 4+ gol in più gare interne diverse: sei nel 2020/21.
Cagliari solo due punti nelle 8 gare precedenti all'ultima vittoria
Il Cagliari è tornato al successo in Serie A dopo che aveva ottenuto solo due punti nelle precedenti otto gare di campionato. Prima di questa striscia, i sardi avevano ottenuto tre vittorie consecutive, contro Juventus, Fiorentina ed Hellas Verona
Cagliari ko nelle ultime due trasferte di Serie A
Il Cagliari ha perso le ultime due trasferte di Serie A e non subisce più di due sconfitte esterne di fila in una singola stagione di Serie A dal periodo novembre-dicembre 2023 (quattro in quel caso).
Inter, 48 tiri in seguito a recuperi offensivi
Solo la Juventus (55) ha tentato più tiri in seguito a recuperi offensivi rispetto all'Inter (48) in questa Serie A, mentre il Cagliari ha il numero più basso di tiri di questo tipo (17).
I numeri dell'Inter in questo campionato
L'Inter è la squadra che ha effettuato più sequenze su azione di almeno 10 passaggi (512) in Serie A in questa stagione, mentre il Cagliari (219) è tra le formazioni che ne hanno completate di meno (cinque squadre ne contano meno).
Thuram, già 10 gol in questo campionato
Marcus Thuram ha segnato 10 gol in questa Serie A e potrebbe superare la doppia cifra di reti nel massimo campionato per la terza stagione consecutiva con l'Inter; solo due giocatori stranieri finora sono riusciti a superare la doppia cifra di gol nelle loro prime tre stagioni con il club nel torneo dal 1929/30: Zlatan Ibrahimovic e Stefano Nyers (in ciascuna delle prime cinque quest'ultimo).
Sebastiano Esposito ha partecipato a 4 reti nelle ultime 5 presenze
Sebastiano Esposito ha partecipato a quattro gol (tre reti, un assist) nelle sue ultime cinque presenze in Serie A, lo stesso numero di quelle collezionate nelle precedenti 13 gare nella competizione (quattro assist in quel caso). Con sei gol e cinque assist, il classe 2002 ha preso parte a 11 reti nella Serie A 2025/26, superando il precedente record in una stagione tra Serie A e Serie B (10 - sei reti e quattro passaggi vincenti con la Sampdoria nella Serie B 2023/24).