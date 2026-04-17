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Serie AGiornata 33 - venerdì 17 aprile 2026Giornata 33 - ven 17 apr
Fine
Sassuolo
Volpato C. 42'Nzola M. 44'
2 - 1
Como
Paz N. 45' + 2'
Sassuolo
Volpato C. 42'Nzola M. 44'
2 - 1 Como
Paz N. 45' + 2'
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Sassuolo-Como 2-1, gli highlights: i gol di Volpato e Nzola piegano Fabregas

Altro ko per il Como. La squadra di Fabregas perde 2-1 col Sassuolo, resta al 5° posto e vede complicarsi la lotta per la Champions. Succede tutto a fine primo tempo: al 42' e al 44' la qualità di Laurientè ispira due ripartenze finalizzate da Volpato e Nzola. L'ex Fiorentina si rivela decisivo con un assist e un gol. Prima dell'intervallo c'è tempo anche per il preciso colpo di testa di Nico Paz, ma nella ripresa Turati evita la doppietta dell'argentino con una gran parata

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