Altro ko per il Como. La squadra di Fabregas perde 2-1 col Sassuolo, resta al 5° posto e vede complicarsi la lotta per la Champions. Succede tutto a fine primo tempo: al 42' e al 44' la qualità di Laurientè ispira due ripartenze finalizzate da Volpato e Nzola. L'ex Fiorentina si rivela decisivo con un assist e un gol. Prima dell'intervallo c'è tempo anche per il preciso colpo di testa di Nico Paz, ma nella ripresa Turati evita la doppietta dell'argentino con una gran parata

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