Serie AGiornata 33 - venerdì 17 aprile 2026Giornata 33 - ven 17 apr
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Inter-Cagliari 3-0: video, gol e highlights
La squadra di Chivu si porta momentaneamente a +12 sul Napoli compiendo un altro passo deciso verso lo Scudetto. Dopo un primo tempo non brillantissimo, l’Inter riesce ad avere la meglio di un Cagliari propositivo nei primi 45’ ma costretto poi a subire un terribile uno-due da Thuram (assist di Dimarco) e Barella in 4’ tra il 52’ e il 56’. La squadra di Pisacane ci prova con generosità, l’Inter segna zon Zielinski il terzo gol nel recupero