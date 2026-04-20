Serie AGiornata 33 - lunedì 20 aprile 2026Giornata 33 - lun 20 apr
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Lecce-Fiorentina 1-1, gol e highlights: Tiago Gabriel risponde a Harrison
Termina in parità il posticipo della 33^ giornata di Serie A tra Lecce e Fiorentina. Al "Via del Mare" è Harrison a sbloccare il risultato alla mezz'ora, poi nella ripresa il pareggio di Tiago Gabriel al 71' per il definitivo 1-1. I salentini agganciano la Cremonese a quota 28; buon punto per la Viola che mantiene un margine di 8 punti di vantaggio sulla zona retrocessione