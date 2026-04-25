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Serie AGiornata 34 - sabato 25 aprile 2026Giornata 34 - sab 25 apr
Fine
Bologna
0 - 2
Roma
Malen D. 7'El Aynaoui N. 45' + 1'
Bologna0 - 2 Roma
Malen D. 7'El Aynaoui N. 45' + 1'
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Bologna-Roma 0-2: video, gol e highlights

La Roma continua la sua rincorsa Champions: contro il Bologna decidono Malen e El Aynaoui con due gol nel primo tempo. Rossoblù (con la difesa a tre) fischiati al rientro all'intervallo, poi prestazione decisamente più brillante nella ripresa, ma le chance di riaprire il match si spengono sulla traversa di Orsolini. Nel finale torna Dybala. Gasperini momentaneamente a +3 sul Como e -2 dalla Juve quarta (e domenica c'è Milan-Juve)

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