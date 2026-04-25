La Roma continua la sua rincorsa Champions: contro il Bologna decidono Malen e El Aynaoui con due gol nel primo tempo. Rossoblù (con la difesa a tre) fischiati al rientro all'intervallo, poi prestazione decisamente più brillante nella ripresa, ma le chance di riaprire il match si spengono sulla traversa di Orsolini. Nel finale torna Dybala. Gasperini momentaneamente a +3 sul Como e -2 dalla Juve quarta (e domenica c'è Milan-Juve)

CLASSIFICA - PAGELLE