Serie AGiornata 34 - lunedì 27 aprile 2026Giornata 34 - lun 27 apr
Fine
3 - 3
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Lazio-Udinese 3-3: video, gol e highlights
Bellissima gara all'Olimpico nel secondo posticipo del lunedì della 34^ giornata di campionato. Lazio e Udinese pareggiano 3-3 dopo una gara giocata a viso aperto. Udinese avanti con Ehizibue al 18'. Nella ripresa gran gol di Pellegrini per l'1-1. Poi la Lazio la ribalta grazie a Pedro ma la squadra di Runjaic pareggia con Atta. Lo stesso giocatore segna il vantaggio friulano ma al 95' Maldini fa 3-3