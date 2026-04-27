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Serie AGiornata 34 - lunedì 27 aprile 2026Giornata 34 - lun 27 apr
Fine
Lazio
Pellegrini L. 50'Pedro 80'Maldini D. 90' + 5'
3 - 3
Udinese
Ehizibue K. 18'Atta A. 86', 90' + 3'
Lazio
Pellegrini L. 50'Pedro 80'Maldini D. 90' + 5'
3 - 3 Udinese
Ehizibue K. 18'Atta A. 86', 90' + 3'
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Lazio-Udinese 3-3: video, gol e highlights

Bellissima gara all'Olimpico nel secondo posticipo del lunedì della 34^ giornata di campionato. Lazio e Udinese pareggiano 3-3 dopo una gara giocata a viso aperto. Udinese avanti con Ehizibue al 18'. Nella ripresa gran gol di Pellegrini per l'1-1. Poi la Lazio la ribalta grazie a Pedro ma la squadra di Runjaic pareggia con Atta. Lo stesso giocatore segna il vantaggio friulano ma al 95' Maldini fa 3-3

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