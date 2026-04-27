Vittoria preziosa per la squadra di Pisacane che, nel primo posticipo della 34^ giornata, batte l'Atalanta 3-2 e compie un passo deciso verso la salvezza. Gran partenza dei sardi che nei primi 8' segnano due volte con Mendy. L'Atalanta si scuote e prima del break trova il pari tra il 40' e il 45' grazie alla doppietta di Scamacca. Nel secondo tempo, Cagliari di nuovo in vantaggio con Borrelli. La squadra di Pisacane porta a casa la vittoria

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