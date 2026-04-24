Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Serie AGiornata 34 - venerdì 24 aprile 2026Giornata 34 - ven 24 apr
Fine
Napoli
McTominay S. 3'Terracciano F. 45' (Aut.)De Bruyne K. 45' + 3'Alisson Santos 52'
4 - 0
Cremonese
Napoli
McTominay S. 3'Terracciano F. 45' (Aut.)De Bruyne K. 45' + 3'Alisson Santos 52'
4 - 0 Cremonese
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Napoli-Cremonese 4-0: video, gol e highlights

La squadra di Conte batte 4-0 la Cremonese e torna momentaneamente davanti al Milan al secondo posto. Senza storia la gara del Maradona, gli azzurri partono fortissimo e la sbloccano con McTominay. Un'Autorete di terracciano al 45' manda il Napoli sul 2-0. La squadra di Conte fa tris al 48' con De Bruyne. Nel secondo tempo Alisson arrotonda il punteggio sul 4-0 finale. McTominay sbaglia un rigore

CLASSIFICA - PAGELLE