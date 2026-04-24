Serie AGiornata 34 - venerdì 24 aprile 2026Giornata 34 - ven 24 apr
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Napoli-Cremonese 4-0: video, gol e highlights
La squadra di Conte batte 4-0 la Cremonese e torna momentaneamente davanti al Milan al secondo posto. Senza storia la gara del Maradona, gli azzurri partono fortissimo e la sbloccano con McTominay. Un'Autorete di terracciano al 45' manda il Napoli sul 2-0. La squadra di Conte fa tris al 48' con De Bruyne. Nel secondo tempo Alisson arrotonda il punteggio sul 4-0 finale. McTominay sbaglia un rigore