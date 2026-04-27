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Serie AGiornata 35 - sabato 2 maggio 2026Giornata 35 - sab 2 mag
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Como-Napoli: video e highlights

Lo 0-0 al Sinigaglia mantiene gli azzurri a +8 sul 5° posto aspettando Roma-Fiorentina. Un pareggio che impedisce all'Inter di conquistare lo scudetto prima di scendere in campo col Parma domenica sera. Douvikas ha subito il pallone del vantaggio, ma Rrahmani salva tutto. Ci provano McTominay e Baturina, applausi per Milinkovic-Savic su Diao pericoloso di testa anche nella ripresa. Chance ancora per Baturina, McTominay sbaglia davanti a Butez. Palo di Politano nel finale

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