Serie AGiornata 35 - sabato 2 maggio 2026Giornata 35 - sab 2 mag
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Udinese-Torino 2-0, gol di Ehizibue e Kristensen. Runjaic torna a vincere in casa
Va alla squadra di Runjaic la sfida al Bluenergy Stadium, 2-0 che vale il decimo posto provvisorio. In avvio Okoye salva su Simeone, dall'altra parte il Var annulla il gol di Zaniolo per fuorigioco. Prima dell'intervallo la sblocca Ehizibue alla seconda rete di fila dopo la Lazio. Il raddoppio lo firma Kristensen di testa su corner di Miller. Ekkelenkamp vicino al tris, ci prova anche Zaniolo. I bianconeri tornano a vincere in casa a distanza di due mesi, Toro ko dopo quattro gare utili di fila