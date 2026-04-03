Serie AGiornata 35 - lunedì 4 maggio 2026Giornata 35 - lun 4 mag
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Cremonese-Lazio 1-2: gol decisivo di Noslin nel recupero, Giampaolo a -4 dal Lecce
Pesante ko della Cremonese in ottica salvezza nel primo match del lunedì di A. La squadra di Giampaolo passa con Bonazzoli sull'errore di Motta, ma si fa rimontare nella ripresa. Prima il pari di Isaksen su bella giocata di squadra, poi il gol partita di Noslin in pieno recupero poco dopo una parata decisiva di Motta su Bondo. La Cremonese scivola a -4 dal Lecce, Lazio a -4 dall'Atalanta settima