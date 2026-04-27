La Roma ha subito solo un gol su rigore in questa Serie A, il dato più basso del campionato a pari merito con Juventus e Atalanta, mentre la Fiorentina ne ha concessi cinque, il quarto valore più alto, dietro ai sei di Genoa, Napoli e Udinese. La squadra viola è inoltre, insieme al Pisa, la formazione che ha realizzato più gol su rigore nel torneo (sei)
Roma-Fiorentina, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
La sfida dell'Olimpico chiude la 35^ giornata del campionato di Serie A: si affrontano Roma e Fiorentina. Gasperini manda in campo Pisilli dal 1' con Dybala in panchina. Davanti Malen, c'è Soulé. Vanoli con Brescianini dall'inizio, out Mandragora. Solomon davanti con Gudmundsson e Harrison. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 20.45
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All. Gasperini
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Brescianini; Harrison, Gudmundsson, Solomon. All. Vanoli
Massara: "Sempre pensato a presente e futuro di questa squadra"
"I risultati effettivamente tengono molto aperta la corsa Champions, noi siamo contenti di esserci e vogliamo rimanerci fino alla fine. Ho sempre lavorato pensando al presente e al futuro di questa squadra, ma come ha detto Gasperini noi siamo concentrati su queste partite perché potrebbero determinare un futuro più interessante".
La Roma ha la miglior difesa casalinga di questa Serie A (10 gol al passivo), mentre è seconda nei maggiori cinque campionati europei, alle spalle del solo Barcellona (nove) - a 10 anche il PSG; l'ultima volta in cui i capitolini avevano subito non più di 10 reti nelle prime 17 partite interne di un massimo torneo risaliva al 2013/14 (otto in quel caso)
Paratici: "Roma? Qui da poco, concentrato solo sulla Fiorentina"
"Roma? Fa piacere essere accostato a questi grandi club ma io sono arrivato alla Fiorentina da poco e sono totalmente concentrato sulla Fiorentina. Vanoli? Abbiamo in progetto di fare il consuntivo con l'allenatore e come sempre tutto nasce da un'unione d'intenti, ne parleremo con lui e di conseguenza cercheremo di allinearci e vedere se le idee collimano"
La Roma ha mantenuto la porta inviolata nell'ultima sfida casalinga di Serie A contro la Fiorentina (1-0 il 4 maggio 2025); i giallorossi non registrano due clean sheet interni consecutivi contro i viola in campionato dal periodo tra febbraio e novembre 2008, quando ottennero due successi per 1-0
La Roma ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque sfide casalinghe di Serie A contro la Fiorentina, lo stesso numero di clean sheet registrati nelle precedenti 12 partite interne contro i viola.
L'ultima volta che la Roma ha vinto una partita di Serie A dopo essere andata in svantaggio è stata proprio contro la Fiorentina, il 5 ottobre 2025 (2-1).
La Roma è la squadra contro cui la Fiorentina ha pareggiato più partite nella storia della Serie A (62): 51 successi viola e 60 giallorossi completano il bilancio.
La formazione della Roma in grafica
Lo spogliatoio della Roma all'Olimpico
La formazione della Fiorentina in grafica
Fiorentina, le scelte di formazione
Vanoli si affida a Gudmundsson nel tridente completato da Harrison e Solomon. A centrocampo Brescianini preferito a Mandragora. Gosens a sinistra, giocano anche Fagioli e Ndour
Roma, le scelte di formazione
Gasperini scioglie il dubbio tra Pisilli e Dybala in favore del primo che affianca Soulé alle spalle di Malen. Titolare, invece, il recuperato Manu Koné a centrocampo con Cristante. Difesa tipo con Mancini, Ndicka e Hermoso
Le formazioni ufficiali
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All. Gasperini
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Brescianini; Harrison, Gudmundsson, Solomon. All. Vanoli
Statistiche e curiosità
La Roma ha conquistato 60 vittorie contro la Fiorentina in Serie A (62 pareggi, 51 sconfitte): soltanto contro il Torino i giallorossi ne contanto di più (72); sul fronte opposto, quella capitolina è una delle cinque squadre contro cui la Viola ha collezionato più di 50 successi nella competizione (51), assieme a Lazio (51), Atalanta (54), Napoli (55) e Bologna (59). Inoltre, solo all'Inter i toscani hanno rifilato più gol (224) che alla Roma (213) nel massimo torneo.
Fiorentina ko nelle ultime due gare contro la Roma
Dopo essere rimasta imbattuta per quattro match di fila (2 vittorie, 2 pareggi), la Fiorentina ha perso le ultime due partite di campionato contro la Roma e non subisce più sconfitte consecutive contro i capitolini nel torneo dalle cinque rimediate tra dicembre 2019 e agosto 2021.
Roma, solo 3 ko nelle ultime 51 gare casalinghe contro la Fiorentina
La Roma ha perso solo tre delle ultime 51 gare casalinghe disputate contro la Fiorentina in Serie A (32 vittorie, 16 pareggi). L’ultima vittoria della Viola sul campo dei giallorossi in campionato risale al 7 aprile 2018 (2-0 con gol di Marco Benassi e Giovanni Simeone); da allora, cinque successi dei capitolini e due pareggi
Roma imbattuta nelle ultime 19 gare casalinghe nel girone di ritorno
La Roma è imbattuta nelle ultime 19 partite casalinghe nel girone di ritorno in Serie A (tra questo, lo scorso e il precedente campionato), per un bilancio di 13 vittorie, sei pareggi e 10 clean sheet nel periodo; l'ultima sconfitta interna dei giallorossi nella seconda metà del torneo risale al 22 aprile 2024, contro il Bologna (1-3).
Fiorentina, 20 punti nelle ultime 11 gare
20 dei 37 punti (il 54%) raccolti dalla Fiorentina in questo campionato sono arrivati nelle ultime 11 gare di Serie A (5 vittorie, 5 pareggi, 1 sconfitta); nel periodo, la Viola sarebbe terza in classifica a pari punti col Como e alle spalle soltanto di Napoli (23) e Inter (24).
Roma miglior difesa casalinga della Serie A
La Roma ha la miglior difesa casalinga di questa Serie A (10 gol al passivo), mentre è seconda nei maggiori cinque campionati europei, alle spalle del solo Barcellona (nove) - a 10 anche il PSG; l'ultima volta in cui i capitolini avevano subito non più di 10 reti nelle prime 17 partite interne di un massimo torneo risaliva al 2013/14 (otto in quel caso).
Roma, nessun gol segnato dal 90' in avanti
La Roma è l'unica squadra di questo campionato a non aver segnato alcun gol dal 90' in avanti; sul fronte opposto, la Fiorentina ne ha subiti sette in questa fascia temporale, un record negativo condiviso con Genoa, Pisa e Verona
I numeri sul pressing della Roma
Il pressing della Roma ha prodotto l'interruzione alta di 439 sequenze degli avversari in questo campionato: più di qualsiasi altra avversaria. Inoltre, secondo il modello PPDA (la metrica avanzata che misura l'intensità del pressing di una squadra), soltanto il Como (9.2) esercita una pressione più alta rispetto a quella dei capitolini (10.3) nel torneo in corso
Malen, 11 gol in 14 partite di Serie A
Donyell Malen ha segnato 11 gol in 14 match di Serie A; solo un giocatore della Roma ha realizzato più reti dopo le sue prime 15 gare nel torneo nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): Gabriel Omar Batistuta (14). Inoltre, dal suo debutto in giallorosso nella competizione (18 gennaio), l'olandese è il miglior marcatore della Serie A e il giocatore con più conclusioni nello specchio (22).
Fagioli ha preso parte a cinque gol in questa stagione
Nicolò Fagioli ha preso parte a cinque gol (2 gol+3 assist) in questa Serie A e solo nel 2022/23 (sei con la maglia della Juventus, 3 gol+3 assist) ha fatto meglio in una singola edizione del massimo campionato; inoltre, tra i centrocampisti, soltanto Nicolò Barella ha mandato al tiro più volte (67) i compagni di squadra nel torneo in corso rispetto al giocatore della Viola (60)