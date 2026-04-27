La Roma ha subito solo un gol su rigore in questa Serie A, il dato più basso del campionato a pari merito con Juventus e Atalanta, mentre la Fiorentina ne ha concessi cinque, il quarto valore più alto, dietro ai sei di Genoa, Napoli e Udinese. La squadra viola è inoltre, insieme al Pisa, la formazione che ha realizzato più gol su rigore nel torneo (sei)