La vittoria della squadra di Di Francesco vale il +4 sulla Cremonese terzultima (impegnata lunedì contro la Lazio) e la retrocessione aritmetica sia del Pisa che del Verona con tre turni d'anticipo. In avvio ci provano Banda e due volte Stojilkovic, chance anche per Canestrelli e Moreo. Dopo l'intervallo in quattro minuti il botta e risposta tra Banda e Leris (destro al volo), la decide Cheddira al 65'. Strepitoso Falcone su Piccinini, annullato il 3-1 per il fuorigioco di Camarda

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