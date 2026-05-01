Serie AGiornata 35 - venerdì 1 maggio 2026Giornata 35 - ven 1 mag
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Pisa-Lecce 1-2, gol e highlights. Decide Cheddira, toscani e Verona retrocessi in Serie B
La vittoria della squadra di Di Francesco vale il +4 sulla Cremonese terzultima (impegnata lunedì contro la Lazio) e la retrocessione aritmetica sia del Pisa che del Verona con tre turni d'anticipo. In avvio ci provano Banda e due volte Stojilkovic, chance anche per Canestrelli e Moreo. Dopo l'intervallo in quattro minuti il botta e risposta tra Banda e Leris (destro al volo), la decide Cheddira al 65'. Strepitoso Falcone su Piccinini, annullato il 3-1 per il fuorigioco di Camarda