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Serie AGiornata 36 - lunedì 11 maggio 2026Giornata 36 - lun 11 mag
Fine
Napoli
Di Lorenzo G. 45' + 2'Alisson Santos 48'
2 - 3
Bologna
Bernardeschi F. 9'Orsolini R. 34' (Rig.)Rowe J. 90' + 1'
Napoli
Di Lorenzo G. 45' + 2'Alisson Santos 48'
2 - 3 Bologna
Bernardeschi F. 9'Orsolini R. 34' (Rig.)Rowe J. 90' + 1'
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Napoli-Bologna 2-3: video, gol e highlights

Il Bologna batte sia all'andata che al ritorno il Napoli e sale all'ottavo posto in classifica. La squadra di Conte perde 3-2 al Maradona e dovrà attendere per l'aritmetica qualificazione alla Champions. Parte forte la squadra di Italiano che segna con Bernardeschi e Orsolini (rigore). Prima del break segna Di Lorenzo e nella ripresa Alisson fa 2-2. Nel recupero arriva il gol vittoria in semi-rovesciata di Rowe

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