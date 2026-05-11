Serie AGiornata 36 - lunedì 11 maggio 2026Giornata 36 - lun 11 mag
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Napoli-Bologna 2-3: video, gol e highlights
Il Bologna batte sia all'andata che al ritorno il Napoli e sale all'ottavo posto in classifica. La squadra di Conte perde 3-2 al Maradona e dovrà attendere per l'aritmetica qualificazione alla Champions. Parte forte la squadra di Italiano che segna con Bernardeschi e Orsolini (rigore). Prima del break segna Di Lorenzo e nella ripresa Alisson fa 2-2. Nel recupero arriva il gol vittoria in semi-rovesciata di Rowe