Match bello e combattuto allo stadion Olimpico. Il Torino conquista una bella vittoria battendo in rimonta il Sassuolo 2-1. Meglio il Toro in avvio con la traversa colpita da Njie. Nella ripresa la squadra di Grosso passa con un tap-in di Thortsvedt. Il Torino si scuote e trova il pareggio con Simeone al 66' e quattro minuti più tardi trova il gol della vittoria con Pedersen

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