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Serie AGiornata 36 - venerdì 8 maggio 2026Giornata 36 - ven 8 mag
Fine
Torino
Simeone G. 66'Pedersen M. 70'
2 - 1
Sassuolo
Thorstvedt K. 51'
Torino
Simeone G. 66'Pedersen M. 70'
2 - 1 Sassuolo
Thorstvedt K. 51'
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Torino-Sassuolo 2-1: video, gol e highlights

Match bello e combattuto allo stadion Olimpico. Il Torino conquista una bella vittoria battendo in rimonta il Sassuolo 2-1. Meglio il Toro in avvio con la traversa colpita da Njie. Nella ripresa la squadra di Grosso passa con un tap-in di Thortsvedt. Il Torino si scuote e trova il pareggio con Simeone al 66' e quattro minuti più tardi trova il gol della vittoria con Pedersen

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