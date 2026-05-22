Serie AGiornata 38 - venerdì 22 maggio 2026Giornata 38 - ven 22 mag
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Fiorentina-Atalanta 1-1: video, gol e highlights
Fiorentina e Atalanta pareggiano 1-1 al Franchi nell'ultima giornata di Serie A. Un gol per tempo con i viola che passano in vantaggio al 39' con un gol di Piccoli. L'Atalanta pareggia all'82' con un autogol di Comuzzo, che devia nella propria porta un pallone messo in mezzo da Zappacosta. I viola chiudono il campionato con 42 punti, i bergamaschi a quota 59 (qualificati in Conference League)
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