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BOL3
INT3
LAZ2
PIS1
Serie AGiornata 38 - sabato 23 maggio 2026Giornata 38 - sab 23 mag
Fine
Lazio
Dele-Bashiru F. 33'Pedro 35'
2 - 1
Pisa
Moreo S. 23'
©Ansa
Lazio
Dele-Bashiru F. 33'Pedro 35'
2 - 1 Pisa
Moreo S. 23'
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Lazio-Pisa 2-1: video, gol e highlights

La Lazio chiude la sua stagione con una vittoria in rimonta contro il Pisa, che certifica anche l'ultimo posto in classifica dei toscani. Sono gli ospiti a passare in vantaggio alla metà del primo tempo con il colpo di testa di Moreo, ma i biancocelesti la ribaltano in due minuti: prima il colpo in buca di Dele-Bashiru, poi arriva lo splendido gol di Pedro (all'ultima in A) per il definitivo 2-1

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