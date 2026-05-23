Serie AGiornata 38 - sabato 23 maggio 2026Giornata 38 - sab 23 mag
Fine
2 - 1
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2 - 1
Lazio-Pisa 2-1: video, gol e highlights
La Lazio chiude la sua stagione con una vittoria in rimonta contro il Pisa, che certifica anche l'ultimo posto in classifica dei toscani. Sono gli ospiti a passare in vantaggio alla metà del primo tempo con il colpo di testa di Moreo, ma i biancocelesti la ribaltano in due minuti: prima il colpo in buca di Dele-Bashiru, poi arriva lo splendido gol di Pedro (all'ultima in A) per il definitivo 2-1