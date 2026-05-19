Il ds del Bologna, Di Vaio, ha parlato così prima del via: "E' stata una buona stagione ma abbiamo fatto 60 partite e da gennaio in avanti abbiamo perso l'Europa. Nella prima parte del campionato invece siamo andati benissimo. E' una stagione che ci deve insegnare tanto, soprattutto nella gestione di così tante partite". Poi sui possibili rinnovi di Freuler e Orsolini: "Per quanto riguarda Freuler stiamo parlando con il suo agente e lui sta prendendo un po' di tempo: è l'ultimo contratto, ci sono anche situazioni familiari ed è giusto così. Orsolini è attaccatissimo a noi e noi a lui, speriamo di trovare presto l'intesa perché fatico a immaginare un Bologna senza Orsolini. De Silvestri resterà nel Bologna anche in futuro, che decida di continuare a giocare come credo o che smetta. Italiano? L'abbiamo detto più volte, la volontà del club è continuare con lui, in settimana parleremo con la speranza di continuare insieme"